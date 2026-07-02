El extraño video con el que la China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación

Yanina Latorre aseguró este miércoles en SQP (América TV) que Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez habían decidido distanciarse tras el escándalo que protagonizaron en el boliche porteño Tequila. Ese día, según trascendió, el jugador del Galatasaray intentó coquetear con una joven de 22 años llamada Ekaterina Ojeda y, al verlo, la actriz habría puesto el grito en el cielo.

Sin embargo, menos de 24 horas después de que se difundiera la información de que la China Suárez había dejado hacía cuatro días la popularmente llamada casa de los sueños que comparte con el jugador en Nordelta, los enamorados decidieron publicar un clip de humor juntos. En la grabación, el deportista se lanza frente al vehículo de su amada y ruge como un león -el animal que lo representa en el club turco- y ella le responde desde dentro del auto con otro rugido, en referencia a que sigue siendo su “leona”.

El backstage del video de Mauro y la China

A los pocos segundos de esta publicación, la China Suárez también subió el “backstage”, en el que puede escucharse la complicidad de la pareja en este juego y también el de sus respectivos hijos, que habrían estado presentes al momento de crearlo.

El picante mensaje de Mauro Icardi a Yanina Latorre

Mauro Icardi se mostró ofendido con la información brindada por Yanina Latorre sobre su supuesta separación de la China Suárez (Foto: Captura de pantalla de Instagram @yanilatorre)

A la par de la publicación, Mauro Icardi redobló la apuesta y le contestó públicamente a Yanina Latorre mediante sus historias de Instagram. “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, escribió el futbolista, quien sumó una foto editada de la conductora vestida como payasa.

La respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi (Foto: Captura de pantalla de Instagram @yanilatorre)

Fiel a su estilo picante, Latorre no tardó en dejarle una respuesta de la misma manera. “Arrancó Maurito. Con razón nadie lo contrata. El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo, que con la China nunca se sabe”, le recordó sobre el pasado amoroso de su actual pareja. A su vez, agregó: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”.

Yanina Latorre brindó un dato impensado de la grabación de Mauro y la China (Foto: Instagram @yanilatorre)

Por último, dejó una observación que había pasado por alto sobre el video que compartieron. “Encima, ¿sos tan nabo que usas a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima. Vivís pendiente de mí. Me estás contestando. Te pica que cuento verdades", cerró.