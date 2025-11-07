El Festival de cine de Mar del Plata dio su señal de largada con un film de Jennifer Lopez y un homenaje a Marilina Ross

MAR DEL PLATA.- El número grande y redondo, nada menos que 40, casi que obligaba a ser pretenciosos y buscar distinción. Pero los tiempos que corren son difíciles y lo que aquí se celebra por ahora es que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata sigue en pie, tiene continuidad y siempre desde su calificación de Clase A, ya lejos de los grandes brillos y nombres de épocas pasadas, propone desde anoche y por casi dos semanas una enorme programación cargada de títulos y algunas figuras distinguidas.

Unos pocos nombres destacados participaron esta noche de la ceremonia de apertura que tuvo como broche la proyección del primero de más de un centenar de films que se podrán ver en estos días: El beso de la mujer araña, obra dirigida por Bill Condon, uno de los invitados destacados que llegó para ser parte de esta cita.

La bienvenida, como de costumbre, fue con alfombra roja desde la plazoleta Almirante Brown, en el corazón de la rambla, la emblemática postal de la ciudad. Transcurrió sin mucho público curioso porque, es cierto, flaquean las estrellas. Pero aun así se acercaron varios al vallado dispuesto sobre la rambla, a la espera de ver quizás a Itziar Ituño, la investigadora en la exitosa serie española La casa de papel. O quizás a Francesc Orella, protagonista central de Merlí. Andarán por estas playas este fin de semana, pero no asomaron por la gala inaugural donde sí se vio a otras figuras del ambiente como Marcela López Rey, Micaela Riera, Edda Bustamante, Agustín Sullivan, Lucila Gandolfo y Flavia Palmiero.

Edda Bustamante, dijo presente anoche en la inauguración del festival de Mar del Plata Mauro Rizzi

Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, directores artísticos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, celebraron esta nueva edición que reconocieron como fruto de un enorme esfuerzo compartido con el municipio. “Van a encontrar enorme calidad de películas y clases magistrales de altísimo nivel”, señalaron y arriesgaron que entre proyecciones y actividades esperan que participen casi 100.000 personas de esta edición.

Ambos estuvieron en primera fila junto a otras autoridades como el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; la titular del Instituto Cultural bonaerense, Victoria Onetto; el intendente Guillermo Montenegro y el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura local, Bernardo Martín. “Ya hay buena venta previa de entradas y un gran apoyo del sector privado”, señaló el funcionario anfitrión al reconocer el rol del sponsoreo frente a la escasez de fondos públicos para el evento.

Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, los directores artísticos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, anoche Mauro Rizzi

La primera proyección

Esta primera proyección, con acto oficial, se desarrolló en la sala Ástor Piazzolla del complejo Auditórium, tradicional escenario para apertura y cierre de cada edición de este festival. El espacio físico pertenece al gobierno bonaerense y hasta hace menos de dos meses llegó a estar en duda por diferencias con la administración municipal. Finalmente, se alcanzó el acuerdo y todo volvió a la normalidad.

El film El beso de la mujer araña, basado en un libro de Manuel Puig con una historia que transcurre en Argentina, se proyectó a sala llena y con algunos de sus protagonistas presentes: el citado Condon, responsable de la dirección, y Tonatiuh Elizarraraz, uno de los protagonistas, se encargaron de presentarla en vivo.

La primera proyección del festival se desarrolló en la sala Ástor Piazzolla del complejo Auditórium con la presencia del director Bill Condon y Tonatiuh Elizarraraz, uno de los protagonistas de El beso de la mujer araña Mauro Rizzi

La ceremonia incluyó, minutos antes, la entrega de la primera estatuilla de varias que llegarán a manos de los protagonistas, pero recién sobre el final de esta edición, cuando los respectivos jurados definan los ganadores de cada una de las competencias en los distintos rubros. Ese Ástor de Plata, como se denomina el premio que otorga este festival, fue un homenaje a la actriz y cantante Marilina Ross.

Recordada desde su participación cinematográfica por su participación en La Raulito, aquí tuvo un emotivo reconocimiento con distinción que recibió de manos de una de sus mejores amigas, la cantante Sandra Mihanovich. Con dedos en V en alto se lo dedicó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y despertó varios gritos de apoyo y algunos abucheos.

Marilina Ross fue homenajeada anoche y recibió un Ástor de Plata de manos de Sandra Mihanovich Mauro Rizzi

Entradas accesibles y un abanico de opciones

A partir de este viernes se comienza a disfrutar de una programación que abarcará pantallas en salas del complejo Auditórium, cine Ambassador, Paseo Aldrey y Teatro Municipal común, con entradas a 7500 pesos por función y descuentos para jubilados y estudiantes. También habrá, por ejemplo, proyecciones al aire libre y con entrada gratuita. Se programaron en el ciclo “Noches de película” que se concretará en el parque de Villa Victoria.

Las actividades oficiales también son importantes y tienen una agenda nutrida. Se destacan las clases magistrales que brindarán Condon, Orella y, entre otros, también Paul Saentz, el productor de la muy recordada La insoportable levedad del ser, que llegó aquí para ser miembro del jurado de la competencia Internacional.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata vuelve a convivir durante estos días con Fuera de campo, una muestra paralela que va por su segunda edición, cuestiona a la organización oficial y ofrece un foco de resistencia con otra importante programación con cine nacional de distintas épocas. En este caso tiene como única sede la pantalla del teatro Enrique Carreras.