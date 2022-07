El filoso comentario de Cande Tinelli sobre Ángel De Brito a días de su debut en Canta Conmigo Ahora: “Es picante y te traiciona”

La pantalla de eltrece calienta motores para estrenar Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality bajo la conducción de Marcelo Tinelli.

Las grabaciones ya comenzaron y el debut será el próximo lunes 25 de julio a las 22:30. Este nuevo programa tendrá la particularidad de contar con 100 jurados, entre los que se encuentra Candelaria Tinelli, la hija del conductor, quien ya lleva un tiempo impulsando su carrera musical.

Sin embargo, antes del estreno, la joven le hizo una filosa advertencia pública a Ángel De Brito y él le respondió en vivo.

Marcelo Tinelli volverá el próximo lunes a la pantalla de eltrece con un formato nuevo que contará con 100 jurados, compuesto por figuras nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Tirri, Bahiano, Coti Sorokin y Cande Tinelli. Antes del estreno, ya comenzaron las polémicas.

Canta Conmigo Ahora se estrena el próximo lunes a las 22:30 por eltrece Prensa eltrece

En Socios del espectáculo, también por eltrece, contaron cuál fue la primera baja que se dio a solo unos pocos días del debut. “El Polaco estaba llegando tarde y lo bajaron. Quedó afuera a horas de empezar, no llegó a grabar el primer programa ni nada”, reveló Adrián Pallares. Ahora, Cande Tinelli, también tuvo algo que decir y apuntó de lleno a Ángel De Brito de cara al estreno del reality.

El cronista de LAM, por América, Alejandro Castelo, interceptó a Cande Tinelli cuando llegaba a las grabaciones y le preguntó sobre su participación en el programa que conduce su padre. “Nunca trabajé con él, así que me parece una buena oportunidad”, sostuvo. Asimismo, reveló que la entusiasma hacer algo “en familia”, con su pareja Coti Sorokin y El Tirri, quienes también estaban en el vehículo mientras daba la entrevista.

Candelaria Tinelli se suma como jurado a Canta Conmigo Ahora (eltrece) Instagram: @candelaria

Sin embargo, Cande no perdió la oportunidad y aprovechó para hacerle una filosa advertencia a De Birto. “¡Ángel, un saludo! Tirame buena onda este año, eh”, le dijo la hija de Marcelo. Ante esto, el movilero, divertido, le preguntó si en el pasado hubo comentario negativo del conductor de América, a lo que ella sin vueltas respondió: “Siempre la mejor, pero bueno... Hay que tener cuidado con Ángel, es picante el guacho, te traiciona por atrás”.

Cande Tinelli y su advertencia a Ángel De Brito

Tras escuchar las palabras de la cantante, Ángel no se quedó callado y como de costumbre tuvo algo para decir y fue tajante: “Yo tengo la mejor de las ondas, pero los jurados nuevos de Tinelli no empiecen a bardearme, ya seas la hija, el primo, el yerno...”. En la misma línea, agregó: “Y sí, traición es por atrás, traición por adelante es muy difícil, empecemos por ahí”.

Asimismo, el conductor recordó: “Así empezamos con Guillermina (Valdés). El año pasado me dijo ‘sos un choto’, ahora terminamos amigos, pero a Cande no sé qué le pasa conmigo... Yo en el programa digo cosas y después me olvido... Algo debo haber dicho, seguro. Habría que googlearlo”. Para cerrar dio vuelta el tablero y lanzó una advertencia para quienes tuvieran algún problema con él: “Me buscan, arranco y no paro más”.