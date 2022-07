A pesar de estar ubicado en los escalafones más altos del ambiente del espectáculo, Nicolás Francella siempre mantuvo un perfil lo más bajo posible.

Alejado de las sobreexposición en las redes sociales, de las peleas mediáticas y de las entrevistas polémicas , su vida privada es una especie de misterio para sus fanáticos. No obstante de vez en cuando trascienden detalles sobre su intimidad y, en este caso, se dio a conocer su supuesta relación con una destacada figura española.

Aseguran que Nicolás Francella está en pareja con una reconocida actriz española

Nacido en el seno de una familia de actores, Nicolás heredó de Guillermo Francella, su padre, no solo rasgos físicos y la pasión por el arte, sino también la tendencia a mantener bien separada la vida privada de la pública.

Sus redes sociales están dedicadas principalmente a su trabajo o alguna que otra postal familiar y, así, deja un gran espacio de intriga para los fans que ya están muy acostumbrados (quizá demasiado) a conocer cada detalle de la intimidad de sus artistas preferidos.

“Me queda cómodo ser así. Prefiero observar a estar mostrándome. Observando, aprendo”, expresó tiempo atrás en diálogo con LA NACION. Y continuó: “Me sirve para mi trabajo y para la vida, es más tranquilo. Hay gente que tiene una buena comunicación con la exposición, le queda cómodo y natural, no es mi caso. Por otra parte, si bien me gusta mucho trabajar, también me gusta irme, desoxigenarme, desacostumbrarme”.

Nicolas Francella mantiene su vida privada alejada del ojo público DIEGO SPIVACOW / AFV

Sin embargo, a pesar de preservar su privacidad con gran celosía, la información se filtra de vez en cuando. Esto quedó evidenciado durante la noche de LAM (América), cuando Estefanía Berardi aseguró que el actor de En la mira estaría en una relación con la reconocida actriz española Carol Rovira.

“Empezaron a seguirse (en Instagram) y en algún momento coincidieron en algún lugar porque tienen algunos amigos en común”, detalló la panelista. Y agregó: “Se habrían encontrado en el Caribe, ya que empezaron a verse”.

Nicolás Francella y ¿su ex? Candela Yanigro Movilpress

Por el momento, el vínculo es un supuesto ya que ninguno de los dos confirmó haberse separado de sus parejas anteriores. En el caso de Rovira, semanas atrás se la vinculó con el actor catalán Alfons Nieto luego de que compartiera un video en donde se los veía acostados juntos en la misma cama. En cuanto a Francella, nunca compartió con el público si su noviazgo con Candela Yanigro -una excompañera de colegio con quien se reencontró en el 2014- llegó a un final.

Quien es Carol Rovira, la supuesta pareja de Nicolás Francella

Nacida y criada en Cataluña, Carol Rovira siempre sintió un gran amor por el arte. Tanto la música como la actuación se convirtieron, no solo en dos de sus mayores pasiones, sino también en su forma de ganarse la vida.

Carol Rovira, la actriz catalana que estaría en una relación con Nicolás Francella instagram @carolrovira

Fue gracias a su rol como Amelia Ledesma en la serie Amar es para siempre que logró ubicarse en el mapa de las celebridades más queridas por la audiencia y, tiempo después, revivió al personaje en el spin-off Luimelia.

Actualmente, es parte del jurado en el concurso musical Euforia ya que, no solo construyó su carrera como actriz, sino que hizo lo propio con la musical. En paralelo a los diversos proyectos televisivos, estrenó un álbum y varias canciones.