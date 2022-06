Cande Tinelli mostró su lado más vulnerable y explicó el motivo detrás de sus cirugías estéticas

Cada vez más comunes, son muchas las personas que eligen someterse al bisturí y a las agujas para modificar alguna característica física con la que no sienten cómodos. Pero, de todos los que lo hacen, son muy pocos los que se animan a admitirlo o, incluso, a hablar libremente sobre el tema. Candelaria Tinelli es un caso totalmente opuesto ya que suele comentar abiertamente sobre sus cambios y hasta enfrenta a todos aquellos que llegan a criticarla por eso. Fiel a esta costumbre, abrió una sección en sus redes para que sus seguidores le enviaran mensajes y contestó todas las preguntas que le dejaron sobre este tema, hasta el por qué pasó tantas veces por el quirófano.

Candelaria Tinelli logró separarse del simple título de “la hija de...” a fuerza de proyectos artísticos que fueron desde la música hasta el diseño de indumentaria pero, también, por su marcado estilo. De acuerdo a su familia, siempre tuvo una personalidad muy creativa, y es claro que nunca perdió esa característica. Desde extravagantes cortes y colores de pelo hasta tatuajes que cubren amplios sectores de su piel, ella utiliza todos los medios a su alcance para poder expresarse.

Esta tendencia incluyó, por supuesto, múltiples cirugías estéticas enfocadas principalmente en su rostro. Quizás las más frecuentes son las rinoplastias, procedimiento al que se sometió varias veces antes de alcanzar el resultado deseado. Luego de la más reciente, compartió una foto a sus historias en donde podía verse su perfil cubierto de vendas y explicó que se trataba de una “dulcificación” de su nariz.

Candelaria Tinelli se destaca por sus increíbles tatuajes y su osada estética instagram @candelariatinelli

Lejos de avergonzarse o de ocultarlo, siempre se mostró divertida y hasta desafiante frente todos aquellos que podían llegar a juzgarla por su toma de decisiones. “Me da re contra p**a hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la bo**da, me chupa un hu**o si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, había manifestado luego de su primera operación mientras se mostraba con los vendajes sin ningún reparo.

Candelaria Tinelli habló sobre sus cirugías estéticas instagram @candelariatinelli

De todas formas, Lelé -apodo familiar que, de cierta manera, se transformó en un nombre artístico- sabe que sus seguidores sienten curiosidad genuina y, por eso, no duda en responder muchas de las preguntas que le hacen sobre el tema. Así lo hizo días atrás, cuando abrió una sección en sus redes para que le enviaran cualquier mensaje.

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, quiso saber un usuario. Simple y clara, ella expresó: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”. A continuación y con un tono más humorístico, cuando alguien le dijo que tenía una obsesión por tener la nariz perfecta, ella contestó con una foto de Michael Jackson, quien se hizo múltiples rinoplastias.

Candelaria Tinelli explicó por qué se operó instagram @candelariatinelli

Finalmente, alguien le preguntó por qué no se quería a sí misma y llegaba al punto de intervenir tanto su cuerpo. “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”, aseveró y continuó con otros mensajes que apuntaban a temas como su comida preferida, sus futuros proyectos musicales y su relación con otras celebridades.