La pregunta de Silvia Fernández Barrio que desató la polémica en las redes: “¿Para qué tienen tantos hijos?”

En una de sus últimas ediciones, Momento D (eltrece) fue el escenario de un incómodo momento que rápidamente desató un fuerte debate en las redes sociales. Mientras entrevistaban a un grupo de personas que se encontraban en una toma en la zona de Moreno, la periodista Silvia Fernández Barrio disparó una pregunta que no solo generó el enojo de algunos de sus colegas sino que hizo lo mismo en Twitter.

La pregunta de Silvia Fernández Barrios que desató la polémica en las redes

Momento D, con la conducción de Fabián Doman y la presencia de panelistas que abarcan múltiples áreas, aborda diversas temáticas de actualidad. Desde la vida de las celebridades hasta los hechos más recientes del ambiente político, nada está fuera de límites.

No obstante, uno de los temas más hablados son las diversas manifestaciones y movilizaciones sociales que tienen lugar tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. En diálogo con las personas que participan en dichos hechos, el conductor buscaba entender los motivos que los llevaban a actuar por la fuerza.

Sin embargo, días atrás no pudo con su rol de moderador y se desató un acalorado debate en el estudio. En Buenos Aires, más precisamente en la zona de Moreno, una familia ocupó un terreno y desde el programa enviaron un móvil para poder conversar con ellos.

En eso estaban cuando, de golpe, Silvia Fernández Barrio le pidió a la cronista que se encontraba allí que le hiciera una particular pregunta a una de las madres que estaba en el lugar. “Le podés preguntar a la señora que tiene, no sé si 8 o 9 hijos, por qué tuvo tanto chicos sabiendo su condición de poder mantenerlos”, manifestó.

El incómodo momento de Silvia Fernández Barrio en pleno móvil de Momento D Twitter

La reacción de sus colegas fue inmediata y la mayoría de los presentes le respondió duramente. “No podés preguntar eso, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere”, señaló Doman. Al mismo, tiempo, Cinthia Fernández se apresuró en salir en defensa de su compañera y dijo: “No está mal preguntar eso porque si no nos hacemos los protocolares”.

“Se lo digo con todo el amor del mundo”, acotó Barrio a modo de justificación. Indignado pero en un intento de mantener la calma, el conductor replicó: “Pero no puede ser que los ricos tengan hijos y los pobres no”. Molesta, la periodista aseveró que eso no tenía relación con lo que ella había querido expresar.

“Pero qué tiene que ver eso. Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro”, comentó, filosa. A medida que los gritos iban en aumento, algunos televidentes acudieron a las redes sociales para dar a conocer su opinión sobre la pregunta de Silvia Fernández Barrio.

Una de las tantas respuestas a los dichos de Silvia Fernández Barrio twitter

“Silvia Fernández Barrio devenida en panelista y la ignorante es Cinthia Fernández, moderadas por Doman... Qué esperan??? Que asco me dan”, “Desde la comodidad de su estudio, quiere preguntarle a una mujer en Moreno por qué tuvo tantos hijos si no los puede mantener. Gente que resta” y “En un móvil en vivo Silvia Fernández Barrio le gritaba a la notera ‘preguntale porque tuvo tantos hijos si no los puede mantener...´ ¿Sabrá que hay mujeres que si se cuidan los maridos las tratan de pu*as (y les pegan)? ¿Sabrá que hay mujeres que no puede comprar anticonceptivos?”, fueron solo algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter.