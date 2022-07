Ricardo Diotto, expareja de Fernanda Callejón, habló tras el accidente de su hija con la moto

La última emisión de La noche del domingo (América TV) dejó impactada a la audiencia y una secuencia del ciclo se replicó en redes sociales, debido a que podría haber sido una gran tragedia. Bajo la conducción de Mariana Iúdica, Mariana Fernanda Callejón era la invitada y asistió con su hija, Giovanna (7), a quien subieron a una moto para que sea parte de un PNT (Publicidad No Tradicional). La niña inocentemente accionó el acelerador y la moto arrancó hacia delante. Nadie resultó herido por el rápido accionar de los presentes, sin embargo los gestos de preocupación en vivo duraron varios minutos. Del otro lado de la pantalla, el padre de la niña, Ricardo Diotto, vivió ese intenso momento y ahora reveló qué le pasó en esos instantes.

“Estaba viendo el programa. Cosas que pasan, ¿qué va a hacer?”, dijo Ricardo Diotto en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Ante la consulta del cronista sobre su reacción al momento de ver a su hija en la peligrosa situación que se encontraba, indicó: “Me asusté. Por suerte, Mariano, en su oficio, la remó. Sí, yo me asusté pero bueno, ya está, ¿qué va a hacer?”.

Ricardo Diotti habló tras el incidente que involucró a su hija en el programa de Iúdica

El susto fue el sentimiento que se replicó en todos los presentes. Mientras María Fernanda Callejón no salía de su asombro, y revisaba a la pequeña para constatar que no tuviese heridas, Mariano Iúdica continuó realizando la pauta publicitaria, mientras entrelazaba lo sucedido con la propaganda, aunque su rostro denotaba preocupación.

La noche del Domingo: la hija de Callejón, víctima de una irresponsabilidad

Las palabras de Diotto estuvieron llenas de tranquilidad, a pesar de la situación, y destacó que el episodio fue un tema charlado con la madre de su hija, de la que anunció su separación semanas atrás. En este sentido, señaló que su vínculo está en perfecto estado. “Nosotros tenemos una relación con Fer espectacular. Me cambió la vida conocerla a ella, tengo una hija increíble gracias a ella”, detalló.

El descargo de María Fernanda Callejón

Las horas posteriores a lo ocurrido las redes sociales se llenaron de disputas en las que se señalaron la responsabilidad de los adultos presentes al momento que la nena fue subida al vehículo. Por este tipo de cuestionamiento, María Fernanda Callejón se expresó en su cuenta de Instagram.

El posteo de María Fernanda Callejón después del hecho Captura

En principio agradeció a todos aquellos que se preocuparon por la salud de la niña, y luego remarcó que originalmente era ella quien iba a estar a bordo de la moto, sin embargo ante la insistencia de su hija, ella se subió. “Se lo permití, ¿qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor encendido y por eso accedí a que subiera. Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovanna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal”, remarcó sobre la situación.

Y cerró: “Ella está sana, me dice que la pasó súper bien. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto”. Luego, la actriz retomó el tema en diálogo con Enrulados (FM 107.5) y enfatizó en que no había pasado nada grave, pero sí en que fue un episodio para generar conciencia sobre la seguridad vial y aseguró que tanto ella como Mariano Iúdica no sabían que la moto estaba encendida.