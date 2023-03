escuchar

Una vez más, Gran Hermano (Telefe) fue el desencadenante de un tenso cruce en vivo, pero esta vez no involucró ni a los participantes actuales ni a los exjugadores, sino que se dio entre Marisa Brel y Yanina Latorre quienes, en pleno móvil de LAM (América) protagonizaron un incómodo momento mientras intentaban debatir sobre el reality.

El fuerte cruce de Yanina Latorre con Marisa Brel en pleno vivo de LAM: “No somos tus amigas”

Tanto en los programas que siguen la farándula y la actualidad televisiva como en las redes sociales, Gran Hermano, al igual que todas las personas que pasaron por la competencia -o que siguen en juego-, son el centro de interminables debates, peleas y análisis que se ven alimentados por lo que sucede dentro de la casa en donde ni las cámaras ni los micrófonos duermen.

A lo largo de estas últimas dos semanas, quienes se volvieron temática de discusión fueron los familiares de los jugadores, quienes entraron el lunes 20 de febrero, no solo para darle ánimo a quienes siguen en la competencia, sino también para formar parte del juego en una extraordinaria prueba del líder.

Como era de esperarse, en esta nueva tanda de participantes hubo grandes personalidades que lograron ganarse tanto el cariño como el desprecio de la audiencia y, quizás el más polarizante, fue Rodo, el papá de Nacho.

Evidente amante de las cámaras y feliz de tener la oportunidad de saltar a la fama, el extrovertido uruguayo con acento español no tardó en sacar a relucir sus habilidades de estratega -claramente heredadas por su hijo- y generó polémica entre los fans del programa ya que, aunque muchos aplauden sus actitudes dentro de la casa, otros consideran que no es correcto y que incluso podría llegar a jugarle en contra a Nacho, quien es uno de los favoritos de cara a la final.

Nacho y su papá, Rodo, dentro de la casa de Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Lejos de ser un tema de conversación reservado para los usuarios de redes, la misma se trasladó al estudio de LAM, en donde las angelitas lo comentaron en profundidad y hasta contactaron a través de un móvil a Marisa Brel quien, además de formar parte del panel de analistas de Gran Hermano es también una acérrima defensora del joven veinteañero y de su colorido padre.

Pero al mismo tiempo que intentaba defenderlo de las críticas, perdió la paciencia cuando, desde el estudio, las panelistas se pisaban con sus dichos y no la dejaban continuar con la oración. “Déjenme hablar”, exclamó y, rápidamente, aclaró: “Es con cariño, a mí me cuesta meterme (en la conversación) y empezar a hablar”. Divertido, Ángel de Brito la tranquilizó y dijo: “Acá no está Laura Ubfal”, en referencia a la otra analista con la que Brel suele cruzarse durante las galas.

Marisa Brel dio un móvil para LAM para hablar sobre Gran Hermano captura de video

“No, acá están mis amigas las angelitas”, expresó la periodista. Sin embargo, Yanina Latorre no se la dejó pasar y disparó: “Nosotras no somos tus amigas”. Filosa, remarcó: “No nos quieras tener de tu lado. Acá estamos trabajando, no hay amistad. Cuando se prenden las cámaras no queremos a nadie”.

Para distender el ambiente tenso, Andrea Taboada interrumpió y manifestó: “Habla por ella, Marisa”. A lo que Brel replicó: “Si ya sé, te quiero Taboada”. Finalmente, como de todas maneras desde el estudio no le permitían que terminara la idea, el conductor intervino y advirtió: “No la dejan hablar... voy a tener que cortarles los micrófonos”. Dicho eso, las panelistas entendieron el reto y la nota continuó sin más complicaciones.

LA NACION