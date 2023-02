Gran Hermano: fuerte repudio hacia Rodolfo Castañares, el papá de Nacho, por una jugada para debilitar a Julieta Poggio

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) tuvo un giro inesperado en el juego cuando ingresaron los familiares de los últimos seis participantes. La felicidad de los emocionantes reencuentros no pudo eclipsar el objetivo con el que entraron los nuevos participantes: las estrategias. Rodolfo, el padre Nacho, es el centro de atención en redes sociales al dejar en claro que busca debilitar al resto para beneficiar a su hijo.

La emoción, el llanto y los abrazos no escasean estos últimos días en la casa. A casi cuatro meses de juego, los participantes se encontraron con sus seres queridos y pese al ambiente familiar que se generó en la convivencia, Rodolfo Castañares no dudó en distinguirse para ayudar a su hijo a ejecutar nuevos planes de juego. Tanto es así que una charla entre ambos generó controversias, luego de que el hombre dejó explicito su objetivo de debilitar a Julieta.

Rodolfo busca ayudar a Nacho en el juego (Captura video)

“Es así el juego. Ahora le voy a decir a Juli, yo le voy a decir. Con lo poco que queda, pff. Vamos muchachos”, fueron las palabras de Rodo hacia su hijo, luego de que él escuchara un nuevo grito desde el afuera, dirigido hacia la influencer que indicaba que su novio - Lucca Bardelli- le había sido infiel. De esta forma, alentó a Nacho a poner todas la fichas en el juego, al buscar las debilidades de sus compañeros.

Gran Hermano: Julieta contó que Rodo le dijo de un grito

Tal como lo dijo, el hombre le contó a Julieta lo que había escuchado. Por supuesto que la joven tomó con tristeza esta información. “Ay Ro, dijo Rodo que hoy vinieron a gritar de nuevo sobre Lucca”, le contó al influencer a su amiga, inmediatamente la exdiputada le pidió que “no se haga la cabeza” y esbozó la teoría que podrían ser seguidores que solo buscan que se separe.

“Que malos. Me mata que ya se sepan el nombre y todo. Ese grito es feo, no pienso. Si hubiera sido en otro momento me hubiese puesto mal, pero justo ahora que mi hermana que trajo todas las cosas, ni en pedo”, expresó Julieta en referencia a los obsequios que le envió Lucca cuando Camila ingresó a la casa como invitada familiar y demostró que no será un punto débil para su bienestar en el juego.

