El fuerte cruce entre Coti de Gran Hermano y Yanina Latorre en LAM: “No tengo por qué creerte”

escuchar

En las últimas horas y tras su salida de Gran Hermano (Telefe), Constanza Romero protagonizó su primer cruce mediático y, para esto, eligió una temible rival: Yanina Latorre. El tenso intercambio se dio en pleno móvil de LAM (América), cuando la exhermanita se refirió a los dichos de la angelita, quien aseguró que pidió 1 millón de pesos para dar el presente en el Carnaval de Corrientes y que, finalmente, no estuvo en las comparsas porque “ninguna la aceptó”. Enojada, la joven correntina desmintió lo sucedido y apuntó duramente contra la panelista.

Coti de Gran Hermano habló sobre la polémica del carnaval

En la noche del lunes de LAM (América), Yanina Latorre habló sobre su paso por las celebraciones por el carnaval y se refirió a las polémicas tarifas que Coti de Gran Hermano habría pedido para dar el presente en dicho evento.

“Pidió plata para ir a la comparsa y se ofendieron todos porque ella es correntina, y se supone que esto lo debería llevar en la sangre. Arrancó hablando con algunos de los sponsors y pedía un millón de pesos para ir. Todos le dijeron que no y nadie se los dio”, expresó.

Coti Romero se vio envuelta en una nueva polémica (Fuente: Instagram/@cotyrommero)

Y remató: “A ella ninguna comparsa la aceptó ni para desfilar gratis. Para el correntino, si vos sos de ahí, está mal que quieras cobrar. Ella quería cobrar la presencia. Esto me lo contaron todos los correntinos, estaban indignados. Decían: ‘se hizo famosa dos minutos, se olvida de la provincia y viene acá a querer cobrar cuando es de acá’”.

Sin quedarse callada, la joven respondió a las acusaciones a través de Twitter, en donde desmintió las versiones de Yanina Latorre, con quien poco después discutió en la misma plataforma cuando esta la trató de mentirosa.

Lejos de tratarse de una simple discusión en redes sociales, horas después la correntina protagonizó un móvil con el magazine conducido por Ángel de Brito en el que, no solo dio su propia versión de la historia, sino que cruzó a la angelita en vivo.

El cruce entre Coti de Gran Hermano y Yanina Latorre en LAM

En un principio, explicó que su representante legal acordó con una marca -a la que prefirió no nombrar- la realización de posteos y videos en su perfil de Instagram, en donde cuenta con 1.8 millones de seguidores. Sobre su presencia, especificó: “Después me habló Jorge Aguirre, el presidente de las comparsas, y me dijo que quería que esté en el palco del gobernador. Claramente yo no les pedí que me pagaran, solo me ofrecieron pagarme el pasaje y eso hicieron”.

En respuesta, Latorre remarcó: “Es verdad que Jorge te pagó los pasajes y que estuviste en el palco, porque yo te vi. Pero tu representante legal negoció con una marca con un palo y no se te dio. No sé cuál es tu drama”. Y, picante, agregó en referencia a su paso por Gran Hermano: “No tengo por qué creerte porque jurabas por la vida de tu madre a las chicas que te preguntaban si las habías votado cuando en realidad sí”.

Molesta, la correntina pidió que la dejaran hablar y, una vez que volvió a destacar que ella no cobró por ir al carnaval, finalmente aclaró que no formó parte de ninguna comparsa porque ya no había lugar. “Se tenía que bajar alguna chica y yo no quería eso”, señaló, a modo de cierre.

LA NACION