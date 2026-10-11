El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mica Viciconte que se fue de las manos: “La gente no es como vos”

Micaela Viciconte y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte cruce que dio que hablar, luego de que la pareja de Fabián Cubero la equiparara en el streaming de Telefe con Maru Botana (actual jurado de MasterChef Celebrity).

Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, Latorre apuntó contra Viciconte desde su programa en El Observador. Allí aseguró que tiene una obsesión con ella y la trató de mentirosa.

El descargo de Yanina Latorre contra Mica Viciconte

“Esta chica, otra obsesionada conmigo, me tiene podrida. Le voy a enseñar a Mica Viciconte lo que se llama la palabra objetividad, que se ve que no la entiende”, reaccionó de inmediato Latorre y continuó: “¡Sos muy bolu*a, Mica Viciconte! Que vos me odies me eleva todavía más. A donde yo llegué no se llega mintiendo”.

Al mismo tiempo, la conductora especuló por qué surge el enojo de Viciconte hacia ella: “El problema es que no te gusta cuando yo opino de tu vida con Fabián Cubero contra Nicole Neumann, porque siempre me pongo del lado de Nicole porque ustedes se comportan mal”. Y concluyó: “Que vos me odies no quiere decir que vos lo obligues a Fede Popgold a opinar como vos. ¡Objetividad! ¡Sos muy bolu*a!”.

Después de su descargo en la radio, Yanina Latorre llamó por teléfono a Viciconte, mientras estaba al aire del streaming de Telefe La Jugada. Ese instante se convirtió en un momento tenso que al final terminó con las dos haciendo las paces.

El cruce en vivo entre Yanina Latorre y Mica Viciconte

“Yanina, te lo voy a decir: ¿sabés lo que me pasa con vos? Cuando te cruzo en la calle o en algún evento me parecés copada, pero cuando te veo en la televisión te detesto, me generás un poco de rechazo”, sostuvo Viciconte.

“A mí me pasa lo mismo con vos”, contestó con ironía Latorre y celebró al mismo tiempo que ambas puedan hablarlo sin llegar a los insultos. “Me gusta que podamos hablar con humor”, afirmó.

Durante la conversación, la pareja de Cubero aprovechó para saldar una duda propia sobre la personalidad de Latorre: “¿Vos decís que sos un personaje o sos así de jodida de verdad?”. “No, no soy jodida, al contrario. Pero no quiero arruinar mi personaje televisivo”, respondió la conductora de SQP.

Cabe recordar que Yanina Latorre y Maru Botana están peleadas desde hace 30 años; cuando las dos asistían a la universidad, nació una enemistad que tiene de trasfondo el bullying, idas y vueltas mediáticas y rencores personales.

El año pasado, en medio de la emisión de su programa en El Observador, Latorre se sinceró al respecto y detalló por qué no quiere a la cocinera. “Maru Botana es mala persona. A mí me c*** una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir diciendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella que es una resentida y le molestaba mi cuerpo”, dijo por ese entonces.

Yanina Latorre y Maru Botana mantienen una enemistad desde hace varios años

“No me importa, voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera, no me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui del canal por Maru Botana”, agregó. Por su parte, Botana siempre evitó referirse al tema y esquivó en más de una oportunidad hablar de ello en los programas de espectáculo.