El fuerte descargo de Jey Mammon ante la condena mediática tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El exconductor de La Peña de Morfi Jey Mammon se refirió el lunes a su futuro como conductor televisivo luego de que Telefe decidiera suspenderlo en base a la denuncia por abuso sexual efectuada por Lucas Benvenuto. “Voy a volver. Mi carrera no está terminada”, afirmó en una reciente entrevista con A24.

Durante el diálogo televisivo, Mammon aclaró no considerarse un “muerto social”, a la vez que insistió: “Para mí todo esto, todo lo que tiene que ver con prevalecer en los medios, la fama, ser exitoso o el estar ahí arriba o lo que sea, es virtual. Incluso los vínculos. Hoy siento que es así”.

En esa línea, se mostró seguro de que podrá emprender su retorno a los medios en algún punto en el tiempo ya que consideró la denuncia como “un disparate”. “Tengo pruebas. Él [Lucas Benvenuto] no las tiene. Esto es importante decirlo”, destacó.

Asimismo, admitió nunca haber imaginado que “aparecería esto en absoluto”. Y justificó: “Por una sencilla razón: porque no lo hice, no lo haría ni lo haré nunca”.

Su descargo ante la repercusión mediática del caso

Según confiesa Mammon, la cobertura de los medios de comunicación no hizo más que sumarse al “profundo daño hecho por la denuncia. “Ver pederasta, pedófilo, monstruo, mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata… El daño es irreparable”, lamentó. Y acotó: “Me parece tremendo que se corra el eje, 24/7 en la televisión argentina. Me están instigando a que me tire por el balcón. No se si voy a poder revertir esta imagen monstruosa”.

Aun así, y más allá de lo que otros puedan opinar de su situación, el exconductor de Telefe insistió: “Yo voy a volver. Hoy no siento la necesidad de explicarle a nadie, absolutamente a nadie, mi inocencia. Se terminaron las notas y que cada uno piensen lo que quiere. Que la televisión y los medios digan lo que quieran ”.

Por otra lado, y con el foco puesto en la condena social, sembró dudas respecto de si la ciudadanía verdaderamente le cree a Benvenuto: “La gente no es pelotuda. Siento que van a sacar sus propias conclusiones. Tenía miedo de salir a la calle pero, después de esta entrevista, voy a empezar a hacerlo otra vez”.

Su lucha interna

El también humorista y cantante se calificó a sí mismo de “pelotudo” por “seguir cuidando a Lucas”. “Hasta en esta entrevista lo estoy cuidando. Esto que ves acá, esto es lo que soy. Yo no voy a revelar audios ni pruebas fuera de un espacio judicial. Y ni yo se realmente si quiero ir a la Justicia”, remarcó.

Y sostuvo: “Lucas es y fue víctima de un montón de situaciones en su vida que lo dejaron roto. Lo veo, lo estoy escuchando. Yo soy consciente de que construí con él un vínculo de amor. No me considero en absoluto -podré estar equivocado- parte de ninguna de las personas que le hayan hecho daño”.

Para Mammon, “esto no es un partido de fútbol”. “Lo que ya está jugado, ya está jugado. Yo decidiría no hacer nada contra él, ni calumnias ni injurias. Humanamente yo no lo voy a hacer. Pero si los abogados me dicen vamos por acá, los seguiré a ellos. Incluso, a veces le digo a Fernando Burlando ‘dejá…’”, concluyó.

Un repaso por la denuncia de abuso sexual

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual varios años atrás, cuando él era menor. La causa terminó en marzo de 2021 con el sobreseimiento del conductor por prescripción (número 53.975/2020). Recientemente, el caso tomó estado público luego que Benvenuto afirmara, en una entrevista con el canal América, que fue víctima de abuso. El joven pareció sugerir en esa oportunidad que Mammon era el responsable y la situación generó revuelo.

En consecuencia, y a luz del cimbronazo que generó la detención del primer ganador de Gran Hermano y productor del reality show, Marcelo Corazza -acusado de corrupción de menores- Telefe suspendió a Mammon. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi “, señalaba el comunicado.

Tras la acusación, el conductor de 46 años aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró”. Se trató del primer descargo. “Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, escribió en Twitter.

Lucas Benvenuto habló sobre la entrevista de Jey Mammon (Foto Instagram @lucasbenvenutoo / Captura video)

Y agregó: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que ha actuado faltando a la verdad”.

En otra parte del comunicado, el presentador consideró que “la instalación mediática del tema” puso en juego su “prestigio” y “honor” en un “hecho delicado y sensible para toda la sociedad”. Y finalizó: “Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

No obstante, el artista subió el pasado miércoles un video en el que amplió su testimonio. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó esta vez, a través de su cuenta de Instagram.

