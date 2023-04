Jey Mammon estalló contra las consecuencias del escándalo mediático tras la denuncia: “¿Qué pasa si quiero tener hijos?”

escuchar

A una semana de que estallara el escándalo mediático que lo tiene en el ojo de la tormenta, Juan Martín Rago, o simplemente Jey Mammon, como se hizo conocido, habló por primera vez en televisión sobre la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. También dio su versión de los hechos, aunque en algunos tópicos dejó más dudas que certezas. Asimismo, apuntó contra la cancelación que sufrió en los medios y en las consecuencias para su futuro: “¿Qué pasa si quiero tener hijos?”.

El jueves, 24 horas después de publicar un video en Instagram donde habló durante siete minutos de la denuncia de Lucas Benvenuto y el vínculo que tuvo con él, el actor grabó una entrevista para televisión. La locación fue el living de su casa, el vestuario una remera roja lisa de mangas cortas y quien lo entrevistó fue Jorge Rial. El viernes en el programa Argenzuela (C5N) compartieron el reportaje por partes, donde dio su versión de los hechos y aseguró que nunca estuvo con un “chico de 14 años”.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

Asimismo, Jey Mammon se refirió a las consecuencias que le significaron las acusaciones en su contra y, principalmente, la cancelación que sufrió. Cabe recordar que luego de que trascendiera la denuncia, Telefe comunicó que lo suspendieron “temporariamente” y Georgina Barbarossa ocupó su lugar el domingo en La peña de morfi. Sin embargo, él aseguró que su ausencia fue “de mutuo acuerdo”, algo con lo que Ángel De Brito no coincidió. “Mentira”, escribió en Twitter. En ese sentido, amigos y colegas como Marcelo Polino, Yanina Latorre, Nazarena Vélez y Zaira Nara, entre tantos otros, apuntaron contra él.

“Me llamaron mis sobrinos para decirme ‘esto es una locura’”, le dijo a Rial durante la entrevista que grabaron, y apuntó directo contra lo que podría pasarle en el futuro: “¿Qué pasa si yo quiero tener hijos? Adoptar un pibe... se me va a complicar, por qué, ¿por todo esto que hablamos?”.

Jey Mammon fue denunciado de abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad Archivo

En otro momento de la charla sostuvo que no podía precisar cuándo comenzó el vínculo con Lucas, pero aseguró que se conocieron en una fiesta y que ese día no se fueron juntos. “Después pasó un tiempo y lo volví a ver y podría tener 17 o 18. Yo estoy crucificado y no puedo salir de mi casa, porque si salgo está lleno de gente en la puerta. Si es por esto, estamos ante un debate equivocado”.

El mensaje de Lucas Benvenuto durante la entrevista a Jey Mammon

Tras escuchar la primera parte de la entrevista que el exconductor de Los Mammones (América) dio en televisión, Lucas Benvenuto se pronunció en las redes sociales con un contundente mensaje. Subió a su historia de Instagram una foto con el fondo negro y el hashtag “yo si te creo” junto a un corazón amarillo y un emoji con un cierre en la boca.

El posteo de Lucas Benvenuto en medio de la entrevista de Rial a Jey Mammon

Durante el reportaje, el conductor habló de Benvenuto y si bien no pudo precisar la edad que él tenía al momento en el que se conocieron - dato clave puesto que fue denunciado por abusar sexualmente de un menor - remarcó que tuvieron un “un vínculo hermoso”.

