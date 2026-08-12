Nicole Neumann recordó el día que marcó un antes y un después en su vida y la llevó a dejar de comer carne

Nicole Neumann es protectora y rescatista de animales desde hace muchos años y se ocupa personalmente de alzar la voz para ayudar a perritos que necesitan un hogar. Asimismo, fue vegetariana durante más de una década hasta que, como sentía que eso no era suficiente, finalmente decidió llevar una dieta vegana. Incluso, a la hora de criar a Cruz, su hijo menor fruto de su relación con su marido Manuel Urcera, también eligió que siguiera la misma alimentación. Esta semana, la modelo se sinceró sobre el motivo por el cual, cuando tenía 23 años, dejó de consumir carne y detalló el episodio que marcó un antes y un después en su vida.

“Yo me hice vegetariana por una oveja llamando a su cría”, sostuvo en la emisión del lunes 10 de agosto de su programa de streaming Solo con Niki, el cual comparte con su hermana Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Scasso. A partir de esto, describió en detalle lo que sucedió aquel día en un campo. “Me invitaron a un haras, un lugar donde crían caballos. De golpe había una oveja que balaba”, inició.

Nicole Neumann es protectora y rescatista de animales desde hace muchos año (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

El sonido se prolongó durante una hora y media y fue imposible de ignorar. Conmovida y movilizada por la angustia del animal, le preguntó al capataz del campo por qué la oveja no paraba de balar y él le dio una respuesta que la atravesó emocionalmente: “Me dijo: ‘Lo que pasa es que esta mañana le carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando’”.

Neumann contó que decidió hacerse vegetariana luego de escuchar a una oveja balar durante horas porque carnearon a su cordero (Foto: Captura de video)

Este fue el punto de quiebre, el momento en el que se dijo “listo” y decidió cambiar por completo su alimentación. “Nunca más en la vida voy a tocar un pedazo de carne”, se aseguró a sí misma en ese momento. “Es el hijo de alguien. Los pedazos de carne que se comen son el hijo de alguien que después lo busca desesperada, que sufre y además le quitaron la vida al que te comiste”, reflexionó. “Además, queda una madre. Yo en ese momento todavía no lo era y ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, sentenció.

Tiempo atrás, la modelo reveló que su hijo Cruz también llevaba una alimentación sin carne (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En agosto de 2025, Neumann contó que, al igual que ella, Cruz, su hijo nacido el 18 de junio de 2024, también llevaba una alimentación sin carne. Reveló que le preparaba palta pisada con banana y chía pudding con açaí. “Súper sano”, reflexionó en diálogo con la revista Caras. “Le encantan los jugos que me hago a la mañana, con espinaca, pepino y manzana verde, jengibre o apio. Come proteína vegetal como esta variedad de verduras o frutos secos, también lentejas, que tienen mucho hierro y le gustan mucho. Tiene esta dieta vegetariana hasta que él decida”, indicó en aquel momento.

En cuanto a sus hijas mayores, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, aseguró que no tenían prohibición frente a ningún alimento e incluso consumían carne cuando comían fuera de su casa. No obstante, dio a entender que eso no le gusta mucho. “Yo les marco desde chiquitos, tratando de que interioricen el concepto”, remarcó.