Nicole Neumann dio detalles de cómo es la alimentación que eligió para su hijo Cruz

Tras el nacimiento de Cruz, su hijo con el piloto de carreras Manu Urcera, Nicole Neumann tomó la decisión de preservar la intimidad del menor y no mostrar su cara en redes sociales. Siempre lo fotografía de espaldas o tapa el rostro con algún emoji. Sin embargo, a lo largo de los últimos once meses dio algunos detalles de la maternidad y del crecimiento de su bebé. Justamente ahora habló de la alimentación que eligió para él. Contó que al igual que ella es vegetariano y consume jugos de espinaca, pepino y manzana, frutos secos y lentejas.

Nicole Neumann es protectora y rescatista de animales desde hace muchos años y se ocupa personalmente de alzar la voz para ayudar a perritos que necesitan un hogar. Asimismo, fue vegetariana durante más de una década hasta que finalmente decidió llevar una dieta vegana. A la hora de criar a su hijo menor decidió que siguiera por el camino de una alimentación sin carnes.

Nicole Neumann reveló que su hijo cruz de once meses lleva una alimentación vegetariana (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En una reciente entrevista con la revista Caras, Neumann contó que Cruz, que el 18 de junio cumplirá un año, lleva una dieta vegetariana. Reveló que le prepara palta pisada con banana y chía pudding con açaí. “Súper sano”, reflexionó.

“A Cruz también le encantan los jugos que me hago a la mañana, con espinaca, pepino y manzana verde, jengibre o apio. Come proteína vegetal como esta variedad de verduras o frutos secos, también lentejas, que tienen mucho hierro y le gustan mucho. Tiene esta dieta vegetariana hasta que él decida”, indicó la modelo.

Nicole Neumann comentó que a sus tres hijas mayores no les prohíbe consumir carne (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Por otra parte, también se refirió a la alimentación que llevan sus tres hijas mayores, Indiana (16), Allegra (14) y Sienna (10), fruto de su relación con Fabián Cubero. Aseguró que no les prohíbe consumir ningún alimento y que, incluso, suelen consumir carne cuando comen afuera o en otra casa. No obstante, dio a entender que eso no le gusta mucho. “Yo les marco desde chiquitos, tratando de que interioricen el concepto”, sentenció.

Nicole Neumann defendió a su hija Allegra tras el fuerte descargo de la adolescente en redes por su fiesta de 15

Nicole Neumann viene de atravesar un complicado momento familiar a raíz de un conflicto que se generó por el cumpleaños de 15 de su hija Allegra, que tendrá lugar el próximo año. Si bien en un primer momento estuvo la intención de celebrar junto a sus dos padres, finalmente se decidió que la fiesta sería con su padre y el viaje con su madre. A raíz de las repercusiones que generó esta decisión, la adolescente publicó un comunicado donde afirmó: “Estos comentarios me están afectando, ya que dicen que no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en el mundo) e inclusive me dicen que la cambié por otra persona [en referencia a Micaela Viciconte]. Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)“. A su vez aclaró que fue una decisión que tomó con sus padres y que los tres estaban ”muy contentos”.

Allegra Cubero explicó que hará su fiesta de 15 con su padre y un viaje con su madre y Nicole Neumann le dio su apoyo (Foto: Instagram @cubero.allegra)

Por su parte, Neumann se mostró muy orgullosa de la forma en la que actuó su hija. Si bien se lamentó que con 14 años tuviera que pasar por esa situación, le dio todo su apoyo. “Me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso. Me gusta que también que ella tome un poco la iniciativa de aclarar cosas o hacer lo que ella sienta”, expresó en diálogo con LAM (América TV). Una vez aclarada esta situación, la modelo viajó con su marido y sus cuatro hijos a Orlando para pasar unos días en familia entre montañas rusas y la magia de Disney.