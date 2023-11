escuchar

Desde que Eugenia “la China” Suárez lanzó su carrera musical, en abril del 2022, generó controversias y no específicamente relacionado con su capacidad vocal, sino por la letra de los temas que lanza, puntualmente relacionadas con cuestiones del desamor. Ahora, el adelanto de su nueva canción no escapó a las polémicas, y esta vez fue Rusherking quien recogió el guante y fue letal presuntamente contra su expareja.

“Era mentira cuando me decías que era perfecta”, fueron las palabras con la que la China Suárez acompañó la publicación en Instagram del adelanto de su nueva canción, “Corazón de cartón”, que será lanzada el próximo 30 de noviembre. Aunque se dio a conocer menos de 20 segundos del contenido, fue suficiente para generar gran polémica, debido a que se la relacionó con la ruptura de la actriz con el trapero Thomas Tobar, conocido popularmente como Rusherking, blanqueada por ambos siete meses atrás.

Es que lo que se conoció de la letra de “Corazón de cartón” habla de una ruptura atravesada por una tercera en discordia, y como la más reciente ruptura de la cantante fue con Rusherking, poco tardó en relacionarlo. Es tal la repercusión que causó, que durante la madrugada de este miércoles, Suárez decidió hacer aclaraciones al respecto: “Nop. La canción no está dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen. Lamento que quizás coincida con el momento que está viviendo otra persona”.

Y en una segunda placa negra, explicó que los lanzamientos son de acuerdo a una programación. Y agregó: “Nunca, nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente. Ni siquiera estando triste o rota. Ahora sí, buenas noches”. La aclaración también se relacionaría a Rusherking, ya que recientemente fue relacionado a un escándalo con la cantante española Mar Lucas, con quien habría comenzado un romance meses atrás y se terminó recientemente al involucrarse con una influencer.

La China Suárez hice una aclaración en redes sociales que luego borró (Foto Instagram @sangrejaponesa)

La infidelidad nuevamente ronda al nombre del reconocido cantante y la canción de la China habría generado gran molestia en él, quien utilizó X (antes Twitter) para analizar la escena musical, justamente luego de la publicación de su expareja.

“Le tengo mucho respeto al arte de componer canciones y a la música en general. Siempre uno tiene que instruirse para saber usar sus herramientas, para mí ahí está la diferencia entre el artista que perdura en el tiempo y el artista que lo hace por moda y para “ser famoso”, fueron las palabras del cantante de “Perfecta”.

El fuerte descargo de Rusherking en redes sociales (Captura X @rusherkingg)

Asimismo, se autodestacó al señalar que él entrega todo en sus letras al sentir el gran compromiso que son las canciones para el artista, por lo que busca dar su mejor versión aún cuando la tristeza se adueña de sus días. “Después están los que llegan al estudio, cruzan los brazos y esperan que los demás hagan todo el trabajo. No es porque uno sea más inteligente que el otro. Es porque uno ama lo que hace y el otro quiere el videito grabando en el estudio”, determinó.

De esta forma se distinguió entre ciertos artistas e ingresó a la polémica con su expareja, al tratarse de un descargo posterior a que lanzara el adelanto de su canción, que presuntamente hablaría de él. Por su parte, la ex Casi Ángeles decidió borrar las publicaciones en las que aclaró que la canción no era por su exnovio.