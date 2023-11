escuchar

María Eugenia “La China” Suárez y Lautaro González Cadicamo, conocido artísticamente como Lauty Gram, reavivaron los rumores de romance tras una sospechosa imagen que ambos publicaron en sus respectivas redes sociales al mismo tiempo. Este fin de semana, se viralizaron aquellas postales de los cantantes y sus fans no tardaron en indicar que pasaron un rato juntos. ¿Coincidencia o hay algo más?

Previo al viaje que emprendió La China a Sevilla, España, en el marco de la entrega de los premios Latin Grammy -a donde arribó este lunes- utilizó su cuenta de Instagram y en las Stories temporales posteó una fotografía desde el ascensor del edificio de su casa. Como es habitual, a diario la ex Casi Ángeles suele hacer este tipo de publicaciones poco formales, sin embargo, un detalle particular se robó la atención de todos.

La China Suárez y Lauty Gram posaron frente al mismo espejo y en el mismo ascensor: ¿Coincidencia o hay algo más? (Fuente: Instagram/@gossipeame)

Minutos más tarde, el cantante urbano posteó de igual forma que La China una foto en el mismo ascensor. Las paredes, los botones del tablero y la puerta marrón lo delataron y rápidamente esta conexión se viralizó.

Quien indicó en primera medida aquella coincidencia fue la periodista Marcia “Gossipeame” Frisciotti desde su perfil oficial.

Las señales entre Lauty Gram y La China Suárez

Los rumores de romance entre Lauty Gram y La China Suárez surgieron poco tiempo después de que la protagonista de El hilo rojo rompiera su vínculo con Thomas Nicolás Tobar (Rusherking). Durante el rodaje de su videoclip “Desaniversario” y de su última película, Parking, en Uruguay, se la relacionó directamente con Lauty, debido a que posaron en el mismo sillón con horas de diferencia y aquellas imágenes las postearon en las redes sociales. Una señal similar a la que se mencionó más arriba.

La comparación que hizo Estefi Berardi en junio sobre los detalles de la habitación de la China y Lauty Gram (Fuente: Captura de Foto/Twitter)

Esta moda pareció la mejor forma de jugar con su público y, nuevamente, desde las Stories plasmaron dos postales por separado, en la que usaron la misma bufanda verde. Si bien esto no garantizó que pasaron un tiempo juntos, los usuarios invitaron a prestar atención en los detalles.

Por lo tanto, ninguno confirmó el presunto romance y en diferentes entrevistas que ofreció La China -las cuales son escasas-, negó rotundamente estar de novia y esquivó algún tipo de pregunta sobre Gram.

Asimismo, esto no impidió que mantengan un buen diálogo en las redes sociales, algo que no escondieron a los ojos de sus seguidores. En una fotografía que publicó La China desde la pileta, el cantante comentó: “Unas ganas de meterme me dieron”. Ante esto, ella reaccionó con un emoji de sorpresa.

Lo cierto es que en un posteo que realizó con posterioridad Lauty en un jacuzzi en Bariloche, La China mencionó: “Qué frío”. “Había que hacer el esfuerzo para la foto”, respondió él con un emoji congelado y un corazón blanco.

Mientras La China está en Sevilla, a pocos metros de Rusherking -que también participará de la gala que premia a la música latina- desde la Argentina nació una nueva incógnita sobre el vínculo cercano que podría tener con Gram. ¿Solo fue coincidencia de lugares o pasó algo más?