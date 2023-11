escuchar

Los rumores de romance entre María Eugenia ‘La China’ Suárez y Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, comenzaron a circular algunos meses atrás, luego de varios gestos que tuvieron el uno con el otro a través de sus respectivas cuentas de Instagram, y se intensificaron recientemente, cuando, después de la gala de los Latin Grammy 2023 en Sevilla, el influencer le dio like a un posteo en el que la actriz fue etiquetada.

Fue “Pochi”, la persona detrás de la cuenta de Instagram de chismes “Gossipeame”, quien publicó la foto que confirmaría el romance entre la actriz y la estrella de TikTok. En la imagen se puede ver a la expareja de Benjamín Vicuña acariciando al joven de 21 años mientras se encontraban sentados en “La Fernetería”, un reconocido restaurante de moda ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La foto de la China Suárez y Lauty Gram que confirmaría el romance (Foto: captura de Instagram/@gossipiame)

“La China Suárez y Lautygramcito en La Fernetería a puro mimo”, escribió la especialista en espiar a los famosos desde su red social, donde ya tiene más de 169.000 seguidores.

Semanas atrás, Gram subió unas imágenes que se tomó en Bariloche, específicamente en el jacuzzi de un hotel, y ella le dio su veredicto: “Qué frío”. Esto motivó rápidamente una respuesta por parte de él: “Había que hacer el esfuerzo”.

Aseguran que la China Suárez tiene nuevo novio América

Según trascendió, la historia de amor comenzó dos meses después de que la intérprete de “El juego del amor” anunciara su separación de Rusherking, precisamente en abril de este año. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó la ex Teen Angels en Instagram, cuenta en la que la siguen 6.5 millones de personas.

El inesperado encuentro entre la China Suárez y Rusherking

En las últimas horas, Suárez fue noticia porque se cruzó en Sevilla con el intérprete de “Olvídate”, a siete meses de haber terminado su relación. La incómoda situación se llevó a cabo este jueves en los Latin Grammy 2023, evento que premia a lo mejor de la música latina y al que muchos famosos argentinos fueron invitados. Pero la artista no solo se cruzó con su ex, sino también con Zaira Nara, con quien no tiene vínculo desde el supuesto affaire que tuvo con Mauro Icardi y que desató el “WandaGate”.

La China Suárez y Rusherking coincidieron en dos eventos en Sevilla, España (Foto: captura Instagram)

Pero no fue el único evento en España en el que Suárez y Rusherking coincidieron, sino también en una fiesta organizada por la plataforma musical Spotify, durante la previa de los Grammy Latinos, y la encargada de revelarlo fue la misma ‘Pochi’, que mostró la publicación que compartió Billboardar en la red social.

Desde el perfil sumaron otra publicación en la que se la ve a la expareja de Benjamín Vicuña. “Sangre Japonesa también pasó por la casa de Spotify en Sevilla”, escribieron. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación fue el ‘me gusta’ que dejó Lauty Gram, la estrella de 21 años de TikTok a quien relacionan con Suárez.