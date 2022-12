Gran Hermano: “el león” se entusiasma con las caricias, la angustia de Maxi y una verdadera batalla campal

escuchar

La competencia no da respiro y uno a uno los participantes siguen despidiéndose de la casa. A lo largo de estos últimos días, estos fueron algunos de los momentos más importantes en Gran Hermano.

Maxi y una semana para el olvido

Se veía venir y fue así. La eliminación de Juliana afectó profundamente a Maxi, el participante que en el transcurso del reality se convirtió en su pareja. La partida de la jugadora sumergió en una mezcla de angustia y bronca al cordobés,y por ese motivo, él se mostró muy afectado en la última semana . En la gala del domingo, poco después de la expulsión de “Tini”, Maxi se metió en el confesionario a descargar toda su bronca para luego hacer una espontánea en la que apuntó contra Romina y Alfa. Pero como Romina después se coronó como la líder de la semana, esos votos quedaron inutilizados, y él se lamentó por haber desperdiciado su espontánea. La mitad llena del vaso es que Maxi no quedó nominado, a pesar de estar convencido que muchos jugadores iban a votarlo.

Por otra parte, la prueba para definir al líder, le supuso al cordobés otro trago amargo. En un desafío que consistía en mantener el equilibrio en pareja y luego de forma individual, Maxi avanzó hasta llegar a la instancia final. Pero en el duelo decisivo perdió ante Romina. Frente a este resultado, Maxi se mostró terriblemente abatido poniéndole así punto final a su semana más oscura dentro de la casa.

Alfa vs. el Cone

Uno de los participantes casi fijos para ir a placa es Walter también conocido como Alfa. Este jugador no deja de sumar fricciones y si bien hay voces que lo apoyan, puertas adentro hay varios de sus compañeros y compañeras que intentan incansablemente eliminarlo del reality. Uno de ellos es el Alexis (apodado el Cone), con quien tuvo numerosas discusiones, que en el transcurso de los últimos días fueron in crescendo. Por un motivo totalmente trivial, ambos protagonizaron una sonada pelea, que comenzó cuando Alfa dio una clase práctica sobre el funcionamiento de los “cierra puertas” y el Cone le espetó un “dejá de inventar”.

Ante esa provocación, Alfa no dejaba de susurrar que tenía ganas de volver a su casa y que ya estaba cansado de tanta discusión. Cuando escuchó eso, el Cone redobló la apuesta y exclamó: “¿Qué querés que le diga? Tiene sesenta años”. Visiblemente molesto, Walter le respondió, “¿Cuál es el tema que tenga sesenta años?”. Si bien Alfa optó por llamarse al silencio, Alexis parecía decidido a continuar la pelea y sentenció: “Te hacés el maduro y al final sos un perejil. Te gusta bien y sino también”. Y cuando parecía que ese momento se iba a coronar como uno de los más álgidos, poco después dio comienzo a la prueba semanal.

¿León busca leona?

“El león” pasó de la abstinencia al celo, en cuestión de días. Al comienzo de la semana, Agustín (llamado por el público Frodo) aseguró: “Me gustan mucho las mujeres, me voy a tener que hacer ver. ¡Es una cosa que no puede ser!” Y todo esto ante la mirada de Marcos que oscilaba entre querer dormirse una siesta y no saber bien qué responder ante esa inesperada confesión. Pero poco después de lucir su abstinencia como una medalla, Agustín sufrió un hormonazo que tuvo a Julieta como blanco de su deseo . Él se mostró muy atento con ella y muy sincero dejó escapar casi como un suspiro: “Qué linda que es esta chica, qué problema, ¿no?”. Cuidado Julieta.

Todos contra todos

La situación parecía algo tensa y una difícil prueba terminó por detonar varias discusiones. Con los doce participantes divididos en dos camas y en sendos grupos de seis, la consigna consistió en que todos debían permanecer en su lugar a lo largo de doce horas. Como era de esperar, los jugadores pronto se sintieron incómodos ante la obligación de adoptar posturas poco prácticas y cuando en medio de una serie de bromas Alfa tocó el suelo, se inició la debacle.

Romina entendió que los hermanitos que estaban en la otra cama habían tirado la toalla y por ese motivo ella renunció al juego provocando un efecto cascada que llevó a todos a abandonar . Y esto inició una serie de fuertes discusiones, que culminaron con Alexis insultando de forma muy grosera a Alfa y el hombre respondiéndole a los gritos hasta el punto de de quedarse afónico. Luego Romina se enfrentó a Nacho y ambos también se trenzaron en una terrible discusión. Cata intentó reestablecer la paz, pero el clima de peleas no cesaba y en el medio Agustín aprovechó el envión y atacó a Alfa, en el que fue un verdadero todos contra todos. Sin lugar a dudas, una de las batallas campales más resonantes de este Gran Hermano.

Julieta y un problema que no explota

Luego del sonado polleragate y cuando Julieta ya creía haber mirado al terror a los ojos, una nueva amenaza se asomó en la vida de esta joven participante. Caminando en dirección a uno de los espejos de la cocina, “Disney” se arrastraba al compás de un sollozo en el que exclamaba: “No lo quiero ver más ese grano. Hace cuatro días lo tengo. ¡Es enorme! ¡Estoy harta de tenerlo!”. Congelada por el pánico, Julieta se enfrentaba a un dilema clave: o dejaba al grano ser o lo explotaba y asumía el riesgo de dejarse una marca. Pero en un ejercicio de empatía, muchos de los hermanitos y hermanitas se arremolinaron a su alrededor a consolarla y a asegurarle que el grano como vino se iba a ir. El bonus track de esta situación fue “el león” acercándose y con tono contenedor asegurarle: “Ya tenés mucho menos grano, posta”.

