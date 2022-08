En medio de un móvil, Moria Casán estalló en insultos contra LAM: “No me rompan más”

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua y que no duda en responder cuando lo cree necesario, esa es Moria Casán.

En LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, la vincularon una vez más con una estafa que sufrió la cantante Rocío Quiroz, quien en 2020 perdió su casa en un temporal y ella la puso en contacto con el abogado Gerardo Sánchez Ibarra, quien se ofreció a ayudarla.

Sin embargo, el letrado hizo todo menos eso. Tras las acusaciones en su contra por haber realizado ese contacto, la conductora salió al cruce y se defendió de las acusaciones.

Cantando 2020. La tristeza de Rocío Quiroz, tras perder su casa en la tormenta - Fuente: eltrece

Alejandro Castelo, movilero del programa de Ángel De Brito, le preguntó a Moria por la estafa que sufrió la cantante de cumbia tropical, y ahí nomás arrancó su descargo.

“No tengo la menor idea. Yo no lo conozco”, sostuvo Moria con firmeza y decidió dar su versión de los hechos. “Mientras estaba en el jurado del Cantando me llamó un chico que hizo de nexo. Me dijo ‘hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío’”, indicó, e incluso recordó que ella misma le ofreció su casa a la cantante.

“Enseguida se pusieron de acuerdo. Hasta lo que yo seguí del proceso, él le dio un millón de pesos en materiales y eso se lo llevó a su casa. Estuve siguiendo el caso hasta que llegó todo a Chascomús. Después, qué pasó entre ellos, no tengo la menor idea”, remarcó Moria, sin disimular su enojo por la información que brindaron en el programa que lleva adelante De Brito.

La furia de Moria Casán contra LAM

“Me parece una gran mala lecha que estén todo el tiempo pensando que yo lo presenté. Yo no presenté a nadie. ¡Me parece lamentable! Yo solamente estoy haciendo un favor”, manifestó y, en la misma línea, agregó: “Da la causalidad que les encanta mi nombre para salir. ‘Moria le presentó...’ No tengo nada que ver, traté de hacer el bien”.

Filosa como de costumbre, la actriz cerró su descargo con un contundente descargo. “Basta, no me rompan más las pelotas y busquen mie... en otro lado que acá no la van a encontrar”, sentenció y se fue de cámara mientras repetía la palabra “lamentable”.

Las palabras de LAM que desataron la furia de Moria Casan

Para entender la causa de conflicto que involucra a “la One” y al programa de América es preciso remontarse al Cantando por un sueño 2020. Quiroz fue una de las revelaciones de dicha edición e incluso fue semifinalista junto a Rodrigo Tapari.

Sin embargo, la felicidad se vio opacada por una compleja situación, un temporal se llevó puesta su casa ubicada en la localidad de Chascomús. Moria Casán, que era jurada, simpatizó mucho con ella y decidió ayudarla. Primero le ofreció hospedaje en su propia casa y luego la contactó con el abogado Eduardo Andrés Sánchez Ibarra.

Sin embargo, la ayuda no llegó a buen puerto. “El modus operandi de este señor es ‘me hago el solidario y después te saco el triple’”, indicó Estefanía Berardi en LAM y contó que habló con Eduardo, el marido de Rocío, quién le contó cómo sucedieron las cosas.

Rocío Quiroz y su pareja fueron víctimas de una estafa por parte del abogado que se ofreció para ayudarlos con su casa

“Este hombre, Eduardo Ibarra, le pregunta al marido de Rocío a qué se dedica y él le cuenta que a las ventas de autos. Después, le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que los venda a cambio de una comisión. En un momento el abogado le dice al marido de Rocío que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si él se los podía prestar y como ya había una confianza, él se los presta, que son de la familia, de todos”, contó.

Asimismo, explicó que el marido de Rocío le dio el dinero. Si bien comentó que la donación se hizo a través de los materiales, las estafas se dieron a partir de los autos. “Le pidió plata prestada y se la dio, porque tenía los autos. La segunda vez que le pide es para saldar unos cheques de publicidad en el programa de Mirtha Legrand, porque pautaba por un hogar. Eran siete mil dólares. Eduardo me dijo que no era plata suya”, indicó la panelista.

La estafa que sufrió Rocío Quiróz

Además, la panelista agregó: “En un momento, no había más autos porque se vendieron y Eduardo le prestó un montón de dinero. Cuando le pidió que le devolviera, el abogado comenzó con las excusas y en un momento desaparece, lo bloquea, se fuga y ahora está en Italia. En total, son 65 mil dólares que estafó a la familia de Rocío Quiroz”.