Gran Hermano 2022, en vivo: a horas de la gala de nominación, hay tensión y cruces entre los participantes

12.00 | La escena de alto voltaje entre Daniela y Thiago que Alfa criticó

En las últimas horas, Daniela y Thiago tuvieron una fogosa reconciliación durante la madrugada. La pareja fue el centro de atención debido al extenso momento de pasión que los hizo recorrer toda la casa en busca de un sitio cómodo para concretar un encuentro sexual. Thiago armó un “refugio de amor” en el sauna, pero no resultó lo que esperaban. Por lo que decidieron ir a otra parte de la casa. De esta manera, tuvieron relaciones en la habitación y el baño, bajo la ducha. Frente a esta situación, Alfa hizo polémicas declaraciones en el confesionario contra Daniela. “P... pero de aquellas, de aquellas... Para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos... A mí no me van a venir a decir que no”, sostuvo. Su opinión fue duramente criticada por los usuarios en las redes, sobre todo por el calificativo que eligió para describir a su compañera.

Thiago y Daniela tuvieron relaciones en toda la casa

11.30 | Maxi hizo la nominación espontánea

La salida de Juliana de Gran Hermano, el pasado domingo, fue un duro golpe para Maxi, su novio. Por este motivo, y tal como lo había anticipado, tras conocer la noticia ingresó rápidamente al confesionario para hacer la nominación espontánea. Santiago del Moro anunció este lunes que “¡hubo nominación espontánea!” en la casa al mostrar el contenido del sobre “plateado”, pero no dijo quién la había realizado. Finalmente, en el debate del martes se confirmó que fue Maxi. El concursante que la efectúa otorga 3 y 2 votos, en lugar de 2 y 1, a los respectivos nominados.

Santiago del Moro reveló que un participante hizo la nominación espontánea el pasado domingo Captura de video/ Telefe

11.00 | El fuerte cruce de Coti y Alfa

Walter Santiago quiso hacerse un jugo en la casa y notó que ya no quedaba más polvo para prepararlo. En este contexto, una situación lo enfureció: Coti sacó un sobrecito de su mochila y se preparó uno delante de él. y “Estábamos en la cocina buscando un jugo y al rato entra Coti y veo que saca un jugo de ahí para prepararse tereré”, relató el participante de más edad de la casa, que no se quedó callado. “Voy a empezar a llevarme el jugo también”, le reprochó. “Llevate, Alfa. Nadie te dice nada”, le respondió la correntina. Enfurecida por la recriminación de su compañera, la participante le dijo a Alfa: “Si querés irte, andate. Dejá de romper las pel..as. Me tenés cansada. Estoy harta de vos”. A lo que Walter contestó: “Andate vos correntina. Quedaste expuesta”.

Alfa increpó a Coti porque se guardó un jugo en polvo

LA NACION