El gesto de Antonela Roccuzzo con su cuñada que fue aplaudido por sus fans

Antonella Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con una imagen mediante su historia de Instagram en la que celebró la nueva colección de bikinis que estrenó María Sol Messi. Su cuñada dio a conocer la inauguración de la temporada de verano. En medio de su estadía en Qatar, la esposa de Lionel Messi dedicó un momento para reconocer tal trabajo a partir de sus redes sociales.

Roccuzzo suele compartir a través de Instagram parte de su vida diaria, pero en especial dedica la gran mayoría a enseñar los trabajos propios o los que realiza para diferentes marcas con las que mantiene un convenio. Fuera de todo objetivo monetario y con un gesto que la dejó parada como “la mejor cuñada”, la madre de Thiago, Mateo y Ciro permitió entrever parte de los diseños de María Sol.

Antonela sorprende a sus seguidores con un gesto inesperado con María Sol Messi Instagram @antonelaroccuzzo

No es la primera vez que Roccuzzo publicita algún diseño de María Sol: en diferentes oportunidades se pudo ver a la empresaria en distintos destinos vacacionales como en Ibiza y Formentera, con los looks de la marca Bikinis Río. Así mismo, la compañera de Lionel Messi dejó en claro la buena relación que guarda para con la diseñadora, a pesar de no frecuentarla en la cotidianidad.

Ama Nacer: así se llama la nueva colección de María Sol, la cual dio a conocer en un Reel con un fondo de playa detrás. Allí presentó los diferentes modelos y ella misma se encargó de posar con cada uno. “Terminó la cuenta regresiva”, inició el mensaje de la hermana del capitán de la selección argentina. “Desde el paraíso lanzamos nuestra Cápsula Ama Nacer”, reza el anuncio en Formentera.

Desde 2010 que la hermana de Messi se instaló en la Argentina tras una fallida estancia en España y dio inicio a los diseños de microbikinis y bikinis, como una forma de sustento y de mostrar su potencial. Cada cápsula ha sido publicada en cierta medida por Roccuzzo mediante las redes sociales a modo de guiño fraternal.

En el sitio web de la marca, María Sol lució las más de diez bikinis. Dentro de las mismas, se destacan la Top Robi Glitter color petróleo, la Mili Blue Curacao y la Mafalda Black Sun. Además del gesto de Roccuzzo, la hermana de Lionel Messi recibió una serie de halagos. La publicación cosechó más de 3000 “Me gusta” y logró más de 160.000 reproducciones.

El gesto de Antonela Roccuzzo para con María Sol Messi (Fuente: Instagram/antonelarocuzzo)

El gesto de Antonella Roccuzzo para con la selección argentina

Antonella Roccuzzo no para de enviar mensajes significativos mediante los atuendos que elige para utilizar en cada jornada. Así como le dedicó una imagen a la producción de su cuñada, en medio de la fiebre mundialista y antes del partido entre Argentina y Arabia Saudita, la esposa de Lionel Messi vistió desde Qatar un conjunto celeste y blanco. Además lo acompañó con un color de uñas en el mismo tono.

Antonela Roccuzzo posa con un atuendo en representación de la selección argentina (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En tanto, Roccuzzo, quien cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram (siendo la argentina con mayor cantidad), se encuentra con sus tres hijos a la espera del próximo partido de la selección frente a México este sábado. Así lo dispuso con ansias en una fotografía en la que destacó la vestimenta de argentina de Thiago, Mateo y Ciro.

