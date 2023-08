escuchar

El furor por Luis Miguel en la Argentina tiene un capítulo más con el gran gesto que tuvo el cantante hacia Mirtha Legrand, quien no quiso quedar fuera del espectáculo y asistió al show que brindó el martes por la noche, donde recibió la sorpresa del saludo del mexicano, quien hizo un parate en el recital cuando vio a la diva de los almuerzos entre el público. Este momento se viralizó a nivel mundial y fue la propia Marcela Tinayre quien aseguro que no fue la única atención que su madre recibió por parte de la estrella.

En primera fila, junto a su nieta Juana, Mirtha Legrand disfrutó del show de Luis Miguel. A punto de que terminara el show, el cantante sorprendió a los presentes al salirse del esquema del recital para bajar del escenario y acercarse a la diva argentina. Se trata de la primera vez que el mexicano busca tener una interacción con alguien durante la seguidilla de espectáculo que brinda en el país, es por esto que este momento recorrió las pantallas del mundo.

El momento del saludo entre Mirtha y Luis MIguel

Si bien “el sol mexicano” cuenta con una gran cantidad de fans alrededor del mundo, es de común conocimiento que se muestre reacio a interactuar con el público. Por ello, su gesto tuvo gran repercusión internacional, al besar a la conductora y obsequiarle una rosa blaca, mientras el público coreaba los nombres de ambos. No conforme con tener este ida y vuelta con la conductora argentina, también muy gentil detrás de cámaras. Marcela Tinayre en Polémica en el bar (América) reveló que el cantante se comunicó con su madre para hacer una serie de ofrecimientos.

“Les voy a contar un secreto más que no salió en ningún lado. Él la hizo llamar a mi mamá, a través de su asistente, para invitarla y le dejó su estacionamiento para que pueda estacionar más fácil”, indicó la conductora de Polémica en el bar. No conforme con esto, también le cedió su camarín del predio y para ambos ofrecimientos recibió el agradecimiento de Mirtha, quien no accedió a usar los espacios. “Ella no es chusma. Yo sí hubiera ido, hubiera chusmeado qué crema usa, qué base. Todo, todo”, expresó Marcela entre risas, mientras Marcelo Polino coincidió en que él hubiese hecho lo mismo para conocer más sobre la estrella internacional.

Marcela Tineyre habló del gesto de Luis Miguel con Mirtha Legrand

Intrigada de por qué Luis Miguel tuvo tanta atención con su madre, la conductora reveló que le preguntó a Mirtha si ella tenía un gran vínculo con él porque se “ve que tiene una pasión especial por ella”.

La respuesta no fue muy sorpresiva, sino que la diva indicó que el mexicano dijo presente en los tradicionales Almuerzos de Mirtha Legrand en dos ocasiones, cuando era pequeño. También, fue Luisito Rey, padre y representante de Luis Miguel, quien asistió solo a un programa de ella, por lo que la relación es buena pero no estrecha. Sin embargo, no hay dudas de que el cantante tiene muy presente la importante impronta de la conductora y no dudó en hacer una distinción con ella, mostrando su lado más amable.