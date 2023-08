escuchar

El furor por Luis Miguel continúa luego de los espectáculos que dio y continuará brindando en los próximos días en el Movistar Arena. Su popularidad es tal, que llegó a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, mediante un doble que tuvo un percance a la hora de emitir su voto en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ubicado en el barrio de Palermo.

Un hombre, muy parecido al cantante mexicano, fue interceptado por las cámaras de Crónica TV en horas de la tarde, en lo que parecía que hacía la fila para emitir su sufragio en las PASO 2023. Sin embargo, relató su hilarante historia de este domingo.

“Vine aquí a votar y me olvidé el documento”, relató el hombre, mientras el programa ambientaba la entrevista con “Hasta que me olvides” del Sol de México. “¿Pero vos podés votar en Argentina?”, consultó el notero en tono irónico, y el doble respondió: “Sí, claro que sí. Tengo doble ciudadanía”.

El doble de Luis Miguel se fue a votar y se olvidó el DNI

“Me olvidé el DNI y ahora tengo que hacer toda esta cola, ¿a vos te parece?”, se quejó el hombre, aunque sin explicar con claridad cuál era el problema. Los conductores le consultaron por qué no fue a votar directamente en vez de hacer la fila de nuevo. El doble de Luis Miguel contestó que no lo dejaban los fiscales de mesa.

Para agregarle más curiosidad a esta anécdota, el hombre relató que todo se había retrasado aún más por la llegada de la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien tuvo problemas para sufragar. “La prioridad la tenía Patricia, no sé qué le trabó”, indicó el cantante.

El voto de Patricia Bullrich en La Rural Tomás Cuesta

Bullrich votó a nivel nacional sin problemas. Pero cuando fue el momento de hacer la votación electrónica para jefe de gobierno porteño, requirió de ayuda y le demandó 12 minutos, entre la asistencia técnica y el cambio de máquina.

Sin embargo, recién al final de la entrevista, el doble de Luis Miguel explicó bien el percance que tuvo: ingresó al recinto, emitió su voto correctamente, pero se olvidó el DNI en la mesa. “No me lo quieren dar esos cabrones”, indicó.

Siguiendo con el juego que propusieron los conductores de Crónica, el doble de Luis Miguel explicó: “Tengo que volver a México, darle de comer a mis hijos y volver para aquí para terminar mis shows”. Por último, respondió cuál sistema electoral es mejor, si el argentino o el mexicano. Fiel a sus raíces, contestó: “El mexicano, cabrón”.

“La votación en la Ciudad fue un desastre”: Patricia Bullrich tuvo problemas para usar la máquina y criticó el sistema

Antes de retirarse, Patricia Bullrich saludó uno por uno a todos los miembros de la mesa en la que votó. Al llegar, les había dejado de obsequio dos docenas de facturas. Se prestó, incluso, para algunas selfies con votantes con los que coincidió en el pabellón de la Rural.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila como siempre, pero en la ciudad me falló la máquina. Votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista a la que yo no quería votar. Tampoco imprimía la máquina”, detalló la precandidata presidencial que dijo que los técnicos “por supuesto vieron mi voto porque no había otra manera”.

“Me parece que los sistemas electorales tiene que tener una madurez, hay que probarlos, trabajarlos para ver si funcionan”, agregó. En este sentido, Bullrich dijo que lo normal es votar “en tres minutos”.