A lo largo de las últimas semanas, Sofía Zámolo empapeló sus redes sociales con diversas fotos y videos que registraron escenas de su paso por Estados Unidos. Pero, aunque para muchos esto se trató de unas simples vacaciones por el norte del continente, desde Socios del espectáculo (eltrece) anunciaron que la modelo se encuentra en medio de un gran cambio de vida: se instalará en el exterior junto a su marido, José Félix Uriburu y California, la hija que tuvieron juntos.

El gran cambio de vida de Sofía Zámolo: los motivos que la llevaron a irse del país

Durante el mediodía del jueves, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron con la audiencia algunas de las novedades de los integrantes del mundo del espectáculo. Sin embargo, fue tarea de Luli Fernández brindar la información más reciente sobre la vida de Sofía Zámolo. Tras explotar una de las bombas del programa, reveló que la modelo piensa abandonar la Argentina para continuar su carrera en Estados Unidos.

“Está instalada con su familia en Miami desde hace bastante. Vimos fotos en donde incluso Sofía participó del evento del lanzamiento de la línea de maquillajes de Wanda Nara”, dijo la panelista a modo de introducción. Días atrás, la empresaria presentó su marca de productos de belleza en el Hotel Lennox de Miami, Florida. El evento estuvo caracterizado por el glamour y fueron varias las celebridades que dieron el presente. Zámolo fue una de ellas.

Sofía Zámolo y su marido, José Félix Uriburu Instagram

Sobre qué hará allá, la periodista detalló: “A partir de algunas reuniones que tuvo, se empezaron a abrir ciertas oportunidades laborales”. Y agregó: “Tuvo una muy concreta para estar en televisión y la verdad es que es una propuesta que la está teniendo muy entusiasmada y le es viable, tanto a ella como a su marido, para instalarse allá”.

De esta manera, dejó en claro que lo laboral es un factor principal para la modelo al momento de decidir si, finalmente, se quedará a vivir en el exterior o si regresará a su país. Por su parte, ella no confirmó ni negó ninguna de las versiones que comenzaron a circular a partir de esta noticia.

Sofía Zámolo junto a Cristina, su madre, quien falleció a comienzos del 2021

Cabe destacar que los últimos años no fueron nada fáciles para Zámolo. Aunque el 2021 estuvo marcado por la felicidad de los primeros meses de vida de California, fruto de su relación con José Félix Uriburu, la misma se vio opacada por el fallecimiento de su madre. No obstante, la niña fue para ella una especia de salvavidas, ya que la ayudó a atravesar el proceso de duelo.

Semanas atrás, durante su paso por Cortá por Lozano (Telefe), manifestó: “Estoy fascinada. Todo el mundo te dice ´va a ser lo mejor que te pase en la vida´, pero es indescriptible. A mi me voló la cabeza en el buen sentido, me atrapó totalmente para bien, desde un lugar de aprender, de ser consciente de lo que le estamos dejando a un hijo, de las enseñanzas, del ejemplo. De que no es solamente lo que uno dice sino lo que uno hace”.

Sofía Zámolo aseguró que su hija California fue una gran ayuda al momento de atravesar el duelo por la muerte de su mamá instagram/sofiazamolo/

Asimismo, se refirió al apoyo que significó la beba durante una etapa tan dolorosa. “Fue un gran sostén para mi ella. Al revés de lo que uno en general dice -´nosotros sostenemos a nuestros hijos, obviamente´- ella me da y me dio muchísima fuerza. Yo creo en Dios y creo que él me la mandó para sostenerme. Me pasó que se me fue mi persona favorita de mi vida, de mi mundo, y apareció mi nueva persona favorita. Me despedí de mi mamá y le di la bienvenida a mi hija, que me dio mucha fortaleza“, reveló, sin poder contener la emoción.