El dolor de Sofía Zámolo por la muerte de su madre: “No lo puedo superar”

Sofía Zámolo fue una de las invitadas de este sábado a PH: Podemos Hablar (Telefe) en donde emocionó a todos al contar lo difícil que fue transitar la enfermedad de su madre mientras estaba embarazada de su hija California.

“Me enteré de la enfermedad de mi mamá y a los cinco días supe que estaba embarazada. Busqué mucho a mi hija y pensé que el embarazo le podría traer vida y esperanza”, recordó frente al conductor Andy Kusnetzoff. “Mientras me preparaba para ser mamá, también me preparaba para despedir a mi mamá. Ella llegó a conocer a Cali. Ya estaba muy deteriorada, pero tuvo toda la fuerza. Mi mamá era todo. Estaba súper presente, amiga, madre, compañera”, agregó la modelo entre lágrimas, y confesó que su padre murió de un cáncer muy parecido 10 años atrás.

“Dicen que algunos se van para que vengan otros”, agregó Andy. “Mi vieja se murió ya siendo grande y fue un gran dolor. Yo la extraño hoy horriblemente, no lo puedo superar. Pero que te venga algo tan fuerte como la llegada de tu hija...”, agregó el comediante Roberto Moldavsky.

“No sé qué hubiera sido mi vida si no hubiera nacido mi hija. Tenés que sacar fuerza de donde no tenés. Me levanto todos los días y mi mamá no está, pero tengo a mi hija que me recibe con una sonrisa; es lo más lindo del mundo”, aseguró Zámolo y agregó: “Soy muy creyente, muy devota de la Medalla Milagrosa. Devota que algo existe. Y cuando me enteré que estaba embarazada pensé ‘Me estás mandando un bebé porque se viene algo heavy’”, concluyó.

