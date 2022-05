Sofía Zámolo contó cómo la llegada de su hija la ayudó a superar la muerte de su mamá

Del amor, de su mamá y de su hija. Sofía Zámolo pasó por el diván de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano todas las tardes por Telefe, y se animó a abrir su corazón: contó que disfruta mucho de la maternidad, que pasa mucho tiempo con California, su pequeña de un año y medio, y explicó cómo la beba fue crucial para ayudarla a transitar el duelo por la muerte de su madre.

“Estoy fascinada”, confió la modelo sobre su rol de madre. “Todo el mundo te dice ´va a ser lo mejor que te pase en la vida´, pero es indescriptible”, agregó. “A mi me voló la cabeza en el buen sentido, me atrapó totalmente para bien , desde un lugar de aprender, de ser consciente de lo que le estamos dejando a un hijo, de las enseñanzas, del ejemplo. De que no es solamente lo que uno dice sino lo que uno hace...”, explicó.

Sofía Zámolo junto a su hija California instagram/sofiazamolo/

Luego de revelar que pasa mucho tiempo con su hija y que eso la divierte mucho, la modelo contó que California ya tiene un año y medio y que, por eso, la relación tiene mucha más interacción. Sin embargo, también reveló los cambios que tuvo que hacer en su casa porque la beba ya “corre, repite y todo le llama la atención”.

“Mi casa, que antes estaba toda recontra mega decorada, ahora olvidate. ¡Levanté todo! Solo para mi hija, para que ella no agarre y que sea peligroso”, reconoció la modelo, y destacó después que no le importa que rompa cosas, porque lo material no es más que eso.

Desde el lugar de hija, Zámolo también habló del sostén que fue la llegada de su hija en medio del duelo por la muerte de Cristina, su madre. Y que al contrario de lo que suele suceder, que el adulto es el sostén absoluto del bebé, en este caso California fue fundamental para que ella pudiera seguir adelante.

Sofía Zámolo junto a Cristina, su mamá Instagram @sofiazamolo

“Fue un gran sostén para mi ella. Al revés de lo que uno en general dice -´nosotros sostenemos a nuestros hijos, obviamente´- ella me da y me dio muchísima fuerza”, explicó Zámolo. “Yo creo en Dios y creo que él me la mandó para sostenerme. Me pasó que se me fue mi persona favorita de mi vida, de mi mundo, y apareció mi nueva persona favorita. Me despedí de mi mamá y le di la bienvenida a mi hija, que me dio mucha fortaleza ”, relató emocionada.

Cuando Lozano le explicó que se trata de los ciclos de la vida y que hay que transitarlos, Zámolo se sinceró: “Todavía no estoy tan amigada con la idea de que ´uy, sí, uno llega, el otro se va´, Es un gran trabajo espiritual que hay que hacer, que me cuesta. Siento que mi mamá se fue muy temprano. Tenía 70 años recién cumplidos pero era una mujer muy sana”, repasó, y contó que la enfermedad que sufrió al final de su vidas apareció de golpe.

“Me pasa que ahora que soy mamá siento que tengo que seguir su legado”, analizó la modelo luego de contar que muchas personas se le acercan para contarle lo buena persona que era su madre. “Una mujer tan fuerte y tan resiliente... Por eso también me cuesta caerme. Porque la extraño y me pasó que fui mamá y a los tres meses la perdí, entonces como que tampoco tuve tiempo de llorar, de hacer el duelo y llorar lo que hubiese necesitado ”, completó.

Sobre el final, la modelo contó que su mamá está siempre presente y que de vez en cuando, de alguna forma, la ve. “Se aparece en sueños. También hablé con una chica que hace registros akáshicos y me dijo cosas puntuales que sabía ella nada más”, explicó, y dio un ejemplo: “Me dijo: ´no me busques en algo material… vos tenés los gajitos de una flor que yo tenía en mi jardín plantados en tu casa. Así que andá ahí, y ahí conectá conmigo”, recordó con la voz quebrada.

Luego de la entrevista, Lozano invitó a Zámolo a armar la tapa de la revista de su vida. Entre varias fotos en las que se la podía ver con sus padres, con su hija o el día de su boda, con su marido, la modelo eligió una de ella abrazada a su mamá. A modo de título, escribió debajo de la imagen: “A raíz de la enfermedad de mi mamá descubrí muchos caminos para curar el cáncer”.

A modo de explicación, Zámolo contó que conoció muchas terapias a partir de lo que vivió su mamá y que más allá de la medicina tradicional hay “todo un camino que acompaña a las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad o patología”. En ese sentido, habló de nutrición, de los factores emocionales y de espiritualidad.