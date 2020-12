El gran premio de la cocina: el absurdo olvido del equipo rojo

El equipo rojo tuvo ayer un olvido importante en una de las entregas del día y el jurado no se lo dejó pasar Crédito: eltrece

12 de diciembre de 2020 • 11:42

Los olvidos en El gran premio de la cocina(eltrece) suelen ocurrir en la despensa, cuando los participantes no toman todos los ingredientes y utensilios que necesitan para cocinar. Pero ayer, a los participantes del equipo rojo les falló la memoria porque tuvieron un singular olvido a la hora de la entrega a los jurados.

La consigna del día consistía en realizar platos tipicamente porteños. A los 50 minutos el equipo rojo y el verde debían entregar cada uno una docena de empanadas fritas de carne cortada a cuchillo. Laura, del rojo, fue la elegida para llevar a la zona de degustación las empanadas de su equipo.

Antes de que Christian Petersen diera su devolución, Juan Marconi, el conductor del programa, consultó si la docena estaba completa. La jurado Felicitas Pizarro las contó y la suma le dio 11 empanadas. Repitió la cuenta y Laura se mostró sorprendida. "Hice 13 y una sobró, ¿quién se la comió?", preguntó en broma la participante.

Las empanadas que presentó el equipo rojo Crédito: eltrece

"Viste cuando pedís delivery y abrís, 'me falta una', me vuelvo loco", dijo Marconi. "Se la comieron", dijo entre risas la participante. "Vos, Laura, te lo tomas en gracia y me parece perfecto, pero para volver un poco a la seriedad de lo que es El gran premio de la cocina, son 11 y pensaste que eran 12". Laura se excusó: "Pensé eso porque teníamos 13 hechas, dejamos una afuera que quedó muy mal y estaba segura, pero se ve que no, conté mal".

Marconi pidió que se la señalaran y la cámara enfocó la empanada que quedó en la cocina, que se la podía ver casi quemada. "No estaba apta para consumo humano, ¿no?", le preguntó en broma Petersen. "No, estaba más dorada de lo normal, a mi me gustan quemaditas", le respondió Laura. Finalmente, Petersen anunció que por el olvido la entrega del equipo rojo "no entraría en zona de evaluación".