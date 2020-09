El pastelero Mauricio Asta recibió un regalo irónico de la cocinera Felicitas Pizarro en el último programa de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

1 de septiembre de 2020 • 09:09

Durante las emisiones del reality culinario de eltrece hay momentos para la tensión, pero también para el humor y la ironía. En el programa de ayer de El gran premio de la cocina, la presidenta del jurado, Felicitas Pizarro, sacó algo de su bolsillo que según ella era "para completar el look" de Mauricio Asta, otro de los jurados.

El pastelero estaba probando un plato de bondiola braseada a la cerveza realizado por uno de los participantes, Jakub, cuando Pizarro le mostró un serrucho de juguete que era para él. "Es un juguete de mi hijo", explicó Pizarro. Primero Asta dijo que el gesto era "brutal" e intentó ponerlo en el bolsillo de su saco.

Luego de intentarlo unos segundos, con la risa de fondo de sus compañeros, se rindió. "No me entra en ningún bolsillo, no es para mí, mamita", le dijo picante a Pizarro. En anteriores programas, la cocinera había llamado en broma "serrucho" a Asta, en una interpretación libre del término. El pastelero había escatimado en consejos de cocina que podían ayudar a los participantes y Pizarro lo notó.

De todos modos, la interpretación más común del término es la de boicot a colegas. En ese sentido, Carina Zampini, la conductora del programa, les hizo una recomendación a los jurados Christian Petersen y a Felicitas Pizarro. "Ustedes atentos, lo está usando el serruchín", dijo irónicamente Zampini. "Viene serio, de traje, polera", describió Petersen. Pizarro agregó en broma: "Todos los días un poquito".