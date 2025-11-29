Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apuntaron contra Chechu Bonelli y se desató un escándalo
Luego de que la periodista deportiva brindara una nota en la que habló de su separación y su buena relación con su exsuegra, su exmarido y la actual novia de él salieron al cruce en redes sociales
- 4 minutos de lectura'
Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común. La ruptura amorosa tomó por sorpresa a todo el ambiente artístico, pero más aún que a las pocas semanas el exjugador de fútbol blanqueó su relación con Ivana Figueiras.
Pasados cuatro meses de la polémica, Chechu fue invitada a participar del streaming La Casa, donde confirmó que fue Darío quien la dejó. Sin entrar en conflictos mediáticos, la comunicadora quiso dejar en claro que tiene un gran cariño por todos los familiares de su exmarido, pero sobre todo con su exsuegra. “La amo con toda mi alma”, remarcó.
Fue entonces que una de las panelistas del ciclo le consultó: “¿Ahora tenés vínculo con ella?“. A lo que la modelo respondió: ”Como que me invitaron a no tenerlo más. Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo esa sensación de hogar, de llegar a Baradero y que me digan ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo. ‘Acostate, dormí’. Y yo decía: ‘¡Qué lindo! Quiero esto’. Y ahora la sensación de familia se me rompió. Me voy a largar a llorar”.
Con la voz entrecortada explicó que esta situación fue una de las más difíciles de transitar después de la separación. “Siento que tener que cortar con eso fue lo que más sufrí de la separación, porque la amo con toda mi alma. Ella tiene todos hijos varones, entonces como que yo era una hija también para ella. Y todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, compartió.
Estas declaraciones no le habrían caído para nada bien a Cvitanich, quien a través de sus redes sociales compartió un video primero junto a su actual pareja y escribió: “Te amo. Gracias por todo...”. Acto seguido sacó captura a uno de los titulares que generó Chechu Bonelli y le dijo: “¡Mirá qué bueno! Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba. Mejor no sigo. Con mi familia, con mi pareja y mi vida no“.
Ivana Figueiras estalló contra Ángel De Brito y aprovechó la oportunidad para hablar de Chechu
Casi al unísono, Ivana Figueiras utilizó sus historias de Instagram para responderle a Ángel De Brito por una serie de publicaciones que había realizado el día anterior. En las mismas, el periodista de espectáculos mostraba a una pareja de espaldas con una niña en un shopping y remarcaba que se trataba de Darío Cvitanich junto a ella, pero se confundió y escribió Chechu.
Ardida por la confusión del conductor de LAM (América TV) y por haber enfocado de espaldas a su hija, la modelo le respondió diciendo: “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe que cuido a mis hijos más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún círculo mediático. Mis hijas, mi límite. Gracias”.
En un siguiente posteo, utilizó las mismas fotos empleadas por el periodista y continuó: “Y al menos aprendé mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”. Pero el drama no terminó allí. Ivana aprovechó la oportunidad para aclarar los dichos de Chechu Bonelli, a quien la acusó de ensuciar su imagen. “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, que me digan rompehogares. Yo teniendo dos hijas mujeres”, comenzó.
“El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí, sufrí todo tipo de mensajes: amiguitas escribiéndome, su ex diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo en mis fotos de Instagram”, aseguró.
“Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”, cerró. Sin embargo, rápidamente sus palabras se volvieron virales y cientos de personas salieron a atacarla por su actitud. “Que no jure por la hija”; “Que agradezca que alguien la reconoce”; “Que exagerada Tati, ni siquiera se le ve la cara a la piba” y “Después le dicen a la China y son todas peores”, fueron algunos de los comentarios maliciosos que recibió.
Otras noticias de Celebridades
Ausencias de peso. Vicuña festejó sus 47 años rodeado de familia y amigos: la dedicatoria de Anita Espasandín
Puro lujo. La China Suárez celebró su primer aniversario con Icardi y el regalo que recibió generó rumores de compromiso
Crecen los rumores de romance. Se filtraron los mensajes que Evangelina Anderson le dejó a Ian Lucas
- 1
Adrián Suar respaldó a Marcelo Tinelli y halagó a la China Suárez: “Es una figura muy fuerte”
- 2
Virginia da Cunha reveló que Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de Bandana: “Quedamos todas recalculando”
- 3
La China Suárez se enojó con Juli Poggio, salió a responderle y se armó un verdadero escándalo
- 4
“La comparo con Hitler”: el hijo de la primera asesina serial argentina cuenta su verdad