¿Qué pasó entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras?

Un reciente torbellino mediático sacudió el ambiente del espectáculo y el deporte, involucrando a Darío Cvitanich, su exesposa Cecilia “Chechu” Bonelli, y su reciente pareja, Ivana Figueiras. La situación escaló a raíz de declaraciones de Bonelli sobre su separación y sobre su vínculo con su exsuegra, lo que desató una serie de reacciones en redes sociales que apuntaron a un quiebre en la relación entre Cvitanich y Figueiras.

El conflicto comenzó cuando Chechu Bonelli, luego de varios meses de ida y vuelta mediática desde su separación de Darío Cvitanich después de 14 años juntos y tres hijas en común, participó en el streaming La Casa. Allí, la periodista deportivo confirmó que fue el exfutbolista quien la dejó. Sin buscar conflictos, Bonelli expresó un profundo cariño por la familia de su exmarido, destacando su especial vínculo con su exsuegra, a quien describió con emotividad y de quien destacó: “La amo con toda mi alma”.

Consultada sobre su relación actual con la madre de Cvitanich, Bonelli reveló: “Como que me invitaron a no tenerlo más. Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo esa sensación de hogar, de llegar a Baradero y que me digan ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo. ‘Acostate, dormí’. Y yo decía: ‘¡Qué lindo! Quiero esto’. Y ahora la sensación de familia se me rompió. Me voy a largar a llorar”. Con la voz entrecortada, la modelo explicó que esta situación fue una de las más difíciles de transitar tras la ruptura, lamentando: “Siento que tener que cortar con eso fue lo que más sufrí de la separación, porque la amo con toda mi alma. Ella tiene todos hijos varones, entonces como que yo era una hija también para ella. Y todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”.

Chechu Bonelli habla del vínculo con su exsuegra

Estas declaraciones no cayeron bien a Darío Cvitanich. El exjugador utilizó sus redes sociales para responder, primero publicando un video junto a Ivana Figueiras con el mensaje: “Te amo. Gracias por todo...”. El video duró poco en la cuenta del exfutbolista, ya que después lo borró. Acto seguido, en un claro desafío a Bonelli, compartió una captura de un titular sobre sus dichos y la interpeló: “¡Mirá qué bueno! Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba. Mejor no sigo. Con mi familia, con mi pareja y mi vida no”. Luego, la reacción del exjugador de Banfield fue retomada por el periodista Ángel de Brito, que lanzó una dura acusación: “Cvitanich le enrostra la guita a la madre de sus hijos”.

La reacción de Cvitanich al clip, que fue reposteada por Ángel De Brito

Casi de forma simultánea, Ivana Figueiras también se pronunció en sus historias de Instagram. Su primera reacción fue contra De Brito, quien publicó una imagen de espaldas de una pareja con una niña en un shopping, identificándolos erróneamente como Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Figueiras, molesta por la confusión y por la exposición de su hija, respondió: “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe que cuido a mis hijos más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún círculo mediático. Mis hijas, mi límite. Gracias”. En un posteo posterior, y refiriéndose a De Brito, añadió: “Y al menos aprendé mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”.

La fuerte reacción de Ivana en sus historias contra el periodista

El drama no se detuvo ahí. Figueiras aprovechó la plataforma para arremeter contra Bonelli, a quien acusó de intentar ensuciar su imagen. “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, que me digan rompehogares. Yo teniendo dos hijas mujeres”, sentenció. A la vez aseguró que no tuvo nada que ver en la separación de Cvitanich con Bonelli: “El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí, sufrí todo tipo de mensajes: amiguitas escribiéndome, su ex diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo en mis fotos de Instagram”. Con firmeza, declaró: “Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”.

Ivana se defendió de las acusaciones en su Instagram

La cascada de publicaciones de Figueiras provocó tanto críticas como muestras de apoyo. Ante los mensajes positivos, compartió capturas de pantalla, incluyendo uno de una usuaria que sugería que Chechu Bonelli tenía “graves problemas psicológicos” y debía “soltar” y “aceptar la derrota”. Fue al acompañar este comentario que Ivana Figueiras dejó entrever el fin de su relación con Cvitanich, escribiendo: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajitos. Todo esto fue una locura. Y que quede claro, yo no rompí ninguna familia”. De esta manera, Ivana dio a entender el fin de su vínculo con Darío, aunque hasta el momento ninguno de los dos se expresó públicamente.

Ivana aseguró que está "sola"

A los pocos minutos, ambas publicaciones –la de Cvitanich en contra de Bonelli y las últimas de Figueiras– fueron eliminadas de sus respectivos perfiles, en un aparente intento de calmar las aguas tras el estallido mediático. Habrá que ver como sigue el desenlace de este conflicto, que promete mantener en vilo al mundo del espectáculo.

