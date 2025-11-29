Valeria Mazza: la relación con su marido, el vínculo con sus hijos y los buenos y malos momentos en 35 años de carrera

Todavía le quedan dos semanas en Madrid, España, donde conduce Bailando con las estrellas con mucho éxito. A pesar de una noticia alarmante que recibió en estos días, cuando intentaron robar su casa en Acassuso mientras su hija se encontraba en el lugar, Valeria Mazza está radiante, como siempre. El pasado fin de semana lanzó Valeria un sueño dorado, una docuserie de tres capítulos que se vio en Paramount hace un tiempo y que ahora podrá verse en Hola TV y en LATAM. En una charla con LA NACION, la exmodelo y conductora rememora sus inicios y habla de la relación con su marido, Alejandro Gravier, que ya lleva 35 años, y su vínculo con sus hijos.

-¿Cómo te enteraste el intento de robo en tu casa, estando a 14.000 kilómetros?

-Fue un intento de robo, porque no se llevaron nada. Pero quisieron entrar y nos enteramos mientras estábamos en Roma, donde tuve que ir por trabajo, durante unos días. Estábamos subiendo al avión y ya punto de despegar nos llamó Taina [su hija] por teléfono, diciendo que habían querido entrar a casa. Entonces, fue todo un operativo de llamadas, idas y vueltas, pero estaban los chicos, estaba la gente que trabaja en casa. Se pegaron un susto, pero no pasó de ahí. Sé que llamaron a la policía, que llegaron enseguida y actuaron muy bien, rápido y está todo registrado. La verdad que hay mucha seguridad en casa y también en la zona, por lo general. Y hay una comunidad de vecinos con las que estamos conectados a través de un chat, que enseguida también se puso en movimiento. Nada distinto de lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Fue un susto de todos los que estaban y quedó ahí, en un mal recuerdo.

-¿Qué estás haciendo en España?

-Estoy conduciendo Bailando con las estrellas, un formato que me encanta, que me divierte mucho. Ya lo hicimos el año pasado con Jesús Vázquez, que es el otro presentador, y nos fue muy bien. Volvimos este año y está funcionando mucho mejor todavía porque, lideramos la franja horaria todos los sábados; salimos en vivo desde las 22 a las 2 de la mañana. Nos quedan solamente dos programas. Y ya me vuelvo para la Argentina.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, una unión que ya lleva 35 años Gentileza Valeria Mazza

-¿Y en la Argentina qué te espera?

-Me espera la graduación de mi hija Taina, que está terminando el colegio. Así que llegamos justo cuando ella estaba volviendo de su viaje de egresada. Y tenemos varios eventos con el tema de la finalización del colegio. Todavía me queda cerrar el año con las marcas, y tengo campañas para hacer fotos. Y, si Dios quiere, entre el 15 y el 20 de diciembre nos vamos a instalar en Finca Valeria, en Punta del Este. Nos reunimos con toda la familia para las fiestas. Y en febrero volvemos a Europa, porque tenemos año olímpico.

-¿Y tu hijo Tiziano va a ser parte de las olimpíadas?

-Sí, vamos a acompañar a Tiziano, que va a representar a la Argentina en las Olimpiadas de Milano-Cortina, en esquí alpino.

-Hace unos años sufrió una agresión física y tuvieron que operarlo, ¿cómo está?

-Ya está súper, porque han pasado tres años. Quedó como un mal recuerdo. Nada más que eso. Un mal recuerdo.

-¿Alejandro te está acompañando en Europa?

-Sí, Alejandro ahora está conmigo. Estuvo yendo y viniendo todos estos meses, porque yo estoy desde septiembre en España. En octubre me fui unos días a Buenos Aires por un evento benéfico para el piso pediátrico del hospital Universitario Austral.

La pareja ante todo

-Llevan más de 30 años juntos, ¿cuál es el secreto?

-Llevamos 26 años de matrimonio y 35 años juntos. Y nuestra relación es una suma de muchos buenos recuerdos, lo que tiene mucho que ver también con la docu serie. Cuando cumplí 50 años hice una especie de balance de mi vida y quisimos contar cómo habían sido estos 35 años de carrera y estos 35 años juntos; y lo que fue buscar el equilibrio entre lo profesional, la familia y la pareja también. Porque más allá de la familia también está la pareja, y es muy importante darle un papel protagónico. En definitiva, la familia es un proyecto juntos, y un día los chicos se van, entonces lo importante es que la esencia siga estando.

-¿Los chicos ya se fueron de casa?

-Baltazar, que tiene 26 años, es ingeniero industrial y está viviendo en Madrid hace dos años y medio. Tiziano (22) estudia en la Universidad de San Andrés en el programa deportivo y viaja nueve meses al año por el esquí: hace la temporada del hemisferio norte y la temporada del hemisferio sur. Benicio tiene 20 años y está estudiando también en la Universidad de San Andrés, y además está dando sus primeros pasos como modelo; hace poco desfiló en Milán para Armani y nos va a sorprender pronto con algunas noticias que tiene por ahí. Y Taina (17) está terminando el colegio. Ya están grandes los niños.

Valeria Mazza, una trabajadora incansable Gentileza Valeria Mazza

-¿Cómo fue repasar toda tu historia para hacer la docuserie?

-Me causó mucho placer hacerla. Está llena de recuerdos, de nostalgia, de volver a vivir momentos muy lindos, y algunos no tantos también. Cuando se estrenó, mucha gente me comentó que revivió momentos propios a través de las imágenes porque recordaban tal tapa de tal revista que la tenían pegada en la carpeta del colegio, o cuando nos casamos estaban en tal lugar. Son tantos años. Toda una vida. Ya no me acordaba la cantidad de cosas que he hecho, la cantidad de lugares en los que he estado, la cantidad de gente que conozco, todo lo que hemos vivido. Fue mucho, y hasta me sorprendí a mí misma de lo que fue mi vida.

-¿Y cuáles fueron esos momentos feos de los que hablás?

-Momentos de angustia, de soledad, de incertidumbre porque la vida es una construcción, como la carrera.

Los inicios

-¿Pancho Dotto fue quien te dio tu primer gran oportunidad?

-No, fue Roberto Giordano que me vio en un desfile, en Paraná, y me invitó a Buenos Aires. Fue un gran paso, y también fue Roberto quien me presentó a Pancho Dotto. Al año de estar trabajando juntos me ofrecieron venir a trabajar a Europa, y trabajé muy bien. Después fui a Estados Unidos, y ya me quedé en el hemisferio norte. Pero la Argentina siempre fue un punto de partida y también siempre supe que iba a ser mi anclaje porque quería que mis hijos crecieran en Argentina. Me fui del país en 1992 y volví en 2005. Aunque siempre volvía y estuve muy presente porque hacía desfiles, campañas publicitarias, entrevistas, iba a los programas de televisión. Pasaba el mes de agosto en la Argentina, porque son las vacaciones del hemisferio norte, y en diciembre, para las fiestas. Y los primeros días de enero me iba porque empieza la alta moda en París. Así que estaba muy poco, pero muy presente.

"Me entusiasma que me conozcan las nuevas generaciones", asegura Valeria Mazza Gentileza Valeria Mazza

-¿Y qué cambió en 2005?

-Nació nuestro tercer hijo y decidimos volver, porque ya con tres chicos, estar dando vueltas por el mundo era demasiado. El más grande tenía que estar en el colegio; y al principio estaba en una escuela en Milán y en Argentina. Necesitábamos un poco de rutina, que mi trabajo no la tiene. Sin embargo, las puertas quedaron abiertas y seguimos viajando. Y a lo largo de todos estos años me fui reinventando para poder seguir estando en el mundo de la moda, que es donde me siento muy bien. Y aparte, la moda me abrió otras posibilidades, como la televisión. Lo primero que hice fue el Fashion MTV en Latinoamérica; me acuerdo que Cindy Crawford hacía el House of style en los Estados Unidos, y yo hacía lo mismo, pero para toda Latinoamérica. Conduje también el Festival de San Remo, y después vino la televisión en España y luego en Italia. Tengo muchos amigos del mundo de la moda, y algunos participan en la serie. Me conmovió verme tan bien acompañada por tantos afectos. Y me entusiasma que me conozcan las nuevas generaciones: van a saber la historia de una chica que tuvo una posibilidad en la vida, porque no era su sueño ser modelo, ni mucho menos. Pero aprovechó esa oportunidad, trabajó mucho y fue muy valiente a lo largo de estos 35 años.

-¿Seguís teniendo relación con Pancho y con tus colegas, a lo largo de estos años?

-He tenido encuentros esporádicos con alguna gente de aquella época, tanto en la Argentina como como en el mundo. Con Naomi (Campbell) nos seguimos viendo, y con diseñadores y fotógrafos. Han quedado lindos recuerdos y hemos vuelto a vernos con algunas personas; con otras, la vida nos ha llevado por distintos caminos.