En El gran premio de la cocina no todo son recetas y corridas para llegar a tiempo con los platos. También hay espacio para discusiones y "palitos" entre los conductores, jurados y demás presentes en el estudio de eltrece. Este lunes, el pastelero Mauricio Asta y la conductora, Carina Zampini, se cruzaron durante una devolución.

Todo comenzó cuando Santiago, uno de los participantes de esta novena temporada, presentó una sopa verde con espárragos, kale y flores comestibles de decoración. Mauricio Asta distribuyó los pétalos de las flores por todo el plato, probó una cucharada y dijo: "Quiero hacer esto para que la gente en casa vea que se comen, son flores libres de pesticidas, no tienen mucho sabor, pero engalanan, le dan mucho color al plato".

Una vez finalizada la degustación, Zampini se puso picante con el jurado: "Sepamos todos que cualquier cosa que surja con Mauri de ahora en adelante, durante el transcurso de toda la tarde, le va a echar la culpa a la flor que se comió". El pastelero respondió, sin sobresaltos: "Obvio, por eso empecé las devoluciones con la flor".

Asta le dijo "yegua" a Zampini a raíz de un comentario irónico de la conductora Crédito: eltrece

Entonces, la conductora insistió con la idea de que la intoxicación por las flores iba a funcionar como justificación para cualquier eventualidad. "Esto es consecuencia de que me comí la flor, el efecto de la flor", imitó la conductora.

"Sos yegua, Betty", espetó Asta. Zampini se mostró sorprendida e indignada por el exabrupto: "¿Me dijo yegua? Me dijo yegua, qué feo". Entonces intervino otro de los jurados, Christian Petersen, quien cambió de tema y, con picardía, se refirió a la temática vegetariana de la jornada: "Le dijiste yegua. Además, Cari no cumplió con la consigna del hoy: ella puso toda la carne en el asador".

La conductora llevaba puesto un mono negro muy escotado. El pastelero cambió el talante y festejó el comentario de Petersen: "¡Fuerte ese aplauso! Sos un fuego, Cari, mirate". La conductora respondió los halagos con humildad: "Aunque no parezca soy vergonzosa, no se nota". Para finalizar, el pastelero le dio la razón: "No se nota".