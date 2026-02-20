Moria Casán redobló la apuesta y apuntó contra Cinthia Fernández: “Insoportable”

Aunque para muchos el enfrentamiento del lunes entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio al aire de La mañana con Moria (eltrece) no pasaría a mayores, un posteo en X de Moria Casán despertó la furia de la panelista, quien no tardó en publicar un fuerte descargo desde su cuenta de Instagram. Lejos de calmar las aguas, la conductora recogió los guantes y no se guardó nada.

El fuerte descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán

En medio del escándalo, ‘La One’ habló con SQP (América TV), donde intentó quitarle dramatismo a la situación. “¿Ustedes por qué están tan preocupados por un tema tan menor? Me extraña. No puedo creer estar en cadena nacional por este tema. Me supera“, lanzó. Al escucharla, Yanina Latorre quiso saber si realmente “Cinthia era un tema menor”, a lo que contestó: “Yo no digo nada de Cinthia, yo no hablé. Estuvo en mi programa y tuvo la oportunidad en toda esa verborragia vintage que tiene de largarla”.

Y continuó: “A mí no me conocés con un moco. A mí me convencés con argumentos”. Acto seguido, acusó a la modelo de “insoportable”. “Insoportable el papiro, la voz, ¡qué es esto!“, lanzó sin filtros.

Tras el escándalo, Moria Casán invitó a Cinthia Fernández al piso este viernes (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Latorre indagó sobre en qué momento le empezó a parecer insoportable. “En ningún momento me parece insoportable nadie. Yo estoy feliz con mi programa, mi amor. Me importa nada. Nadie me mueve la aguja, todos son bienvenidos. Hay una mística grupal fabulosa. Yo no tengo problemas con nadie, soy la mujer más armoniosa que existe”, señaló la diva.

Además, aseguró que estudia “energía cósmica” e hizo una autocrítica: “Yo debería callarme la boca hasta mañana, que tengo el programa. Pero esto me supera. Me parece muy vintage la histeria. Apelar a la victimización me parece menos creíble que el hilo dental. Me parece todo muy de abajo y que atrasa”.

“¿Qué pasa con Cinthia? ¿Querés que siga? ¿Querés que se vaya? ¿Mañana la esperás?“, le consultó Yanina. ”Yo no tengo ningún problema con nadie. Si mañana viene, encantada. Si ella acepta las reglas del show, encantada", aseguró la actriz.

En cuanto a las fotos que compartió Cinthia en las redes sobre el momento en el que Moria estuvo presa en Paraguay tras haber sido acusada de sustraer joyas, Casán aseveró: “No hay nada que aproveché más que la cárcel; hay una serie mía; hice la publicidad para los americanos (para la serie Orange Is The New Black). No hay nadie que no resignifique más la cárcel como yo así que con eso no me agarrás“.

Y cerró: “Si viene mañana (a La mañana con Moria) que venga desparacitada”.

Qué dijo Cinthia Fernández tras los dichos de Moria Casán

Luego de que ‘La One’ se refiriera al escándalo de la semana, desde SQP se comunicaron telefónicamente con Cinthia Fernández, quien no dudó en dar su versión de los hechos.

Cinthia Fernández habló sobre su pelea con Moria Casán (Foto: Captura TV)

“Yo ya hice mi catarsis y estoy re caliente con Moria”, aseveró la panelista. Al escucharla, Yanina quiso saber cómo iba a hacer para regresar a un programa en el que le dijo “mechera” a la conductora. “Yo no le dije mechera”, aseveró mientras intentó explicar que aquella imagen que había compartido no hablaba de Moria ni de Elba Marcovecchio.

Cinthia Fernández le respondió a Moria Casán

En cuanto a si iba a “panelear” este viernes en el ciclo de eltrece sentenció: “Yo no tengo por qué esconderme si los que me faltaron el respeto fueron otras personas. Yo no hice nada”.