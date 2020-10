La jurado del reality culinario probó ayer a Santiago para ver si le mentía con el ingrediente de una comida Crédito: eltrece

21 de octubre de 2020 • 11:28

En cada programa del reality culinario conducido por Carina Zampini, los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta recorren las cocinas para aconsejar a los participantes sobre técnicas y sabores. Este martes, en El gran premio de la cocina, Pizarro le tendió una trampa a Santiago, uno de los concursantes.

La consigna del día era hacer "platos de autor". Santiago eligió hacer una especie de risotto con mariscos. Pizarro pasó por la mesada del participante y le consultó si la preparación iba bien. Él le respondió que sí y entonces la jurado le preguntó si estaba usando la variedad de arroz carnaroli.

Entonces Santiago le respondió muy seguro que "sí" y Pizarro le hizo un gesto negativo. El participante siguió afirmando que usaba carnaroli. Luego la jurado se puso seria y le dijo: "No, porque no había carnaroli". Finalmente Santiago admitió que estaba mintiendo: "No había carnaroli, es arroz largo fino, va a ser como un arroz con mariscos".

Juan Marconi, coconductor del ciclo, entendió que el participante quiso engañar a la conductora: "¿Vos quisiste pasar por arriba de la presidenta?". Santiago negó todo y le explicó que ella "ya sabía" que no había ese tipo de arroz. Pizarro le dio la razón al participante y agregó: "Se puso nervioso".

Marconi continuó indagando sobre las motivaciones de la mentira del concursante, sin tomar en cuenta que la jurado le preguntó algo que ya sabía, casi probando lo que le iba a responder. "¿Fue porque te pusiste nervioso o porque te quisiste pasar de vivo?", le preguntó el conductor. El cocinero se sinceró: "Yo agarré los dos arroces pensando que había carnaroli, pero no".