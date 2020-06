Cuando Asta daba su devolución respecto a unas ribs con barbacoa, Petersen lo contradijo Fuente: LA NACION

En la octava temporada de El gran premio de la cocina la competencia está muy picante. Peleas entre los participantes, nervios, estrés, corridas y un jurado exigente que también batalla programa a programa como el que protagonizaron en la emisión de este viernes el parrillero Christian Petersen y el pastelero Mauricio Asta .

El menú de este viernes de eliminación fue temático ya que este domingo es el Día del padre . Platos ricos, caseros y abundantes era la consigna que los y las participantes debían conseguir.

El tercero de los menúes eran unas ribs con barbacoa, batatas fritas y coleslaw y el turno fue de Maia y Ema . Christian Petersen , parrillero experto en carnes, ponderó la barbacoa y la preparación del segundo participante pero cuando llegó la degustación de Mauricio Asta , él no estuvo de acuerdo.

Las ribs con barbacoa que originaron la discordia Fuente: LA NACION

"No me gustó la barbacoa esta. No tiene gusto a barbacoa, le falta ese dulzor, no sé. Cuando yo digo que no y soy muy categórico, es así. No me gusta", sostuvo el pastelero. En ese momento, la conductora Carina Zampini notó que de la otra punta de la mesa, Petersen hacía un gesto de desaprobación.

"Pasa que los sabores son subjetivos, no son objetivos, si lo fuesen, para mi sí tienen sabores americanos. Las ribs estaban en un 8. El sabor es americano de la barbacoa", sostuvo contundente el parrillero.

"Me sacás tiempo y no puedo hacer mi devolución", sostuvo Asta muy enojado al aire. Fuente: LA NACION

En ese momento, Asta, a quien no le gustó nada el comentario, indicó: "La subjetividad está siempre presente, ahora que Christian desvalide mi puntaje, no me gusta". "No, no, jamás. Es como que yo hable de un lemon pie", agregó Petersen irónico por la especialidad de pastelero de Asta.

"El tema es que me quitás tiempo y después no puedo dar mi devolución", respondió enojadísimo Asta y Zampini, que notó la incomodidad, cambió drásticamente de tema.