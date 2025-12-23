Fue una estrella juvenil pero ahora vive en la indigencia: “Necesita atención médica”

Las imágenes de la exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, mientras deambulaba por las calles de Riverside, California, se viralizaron en TikTok y generaron profunda preocupación. A sus 36 años, el actor que se hizo conocido por interpretar al personaje Martin Qwerly en Ned’s Declassified School Survival Guide, fue filmado en un aparente estado de indigencia, lo que marca un fuerte contraste con su pasado.

Con roles en Everybody Hates Chris y Good Time Max, Tylor Chase se alejó del ojo público tras sus tres temporadas en Ned’s Declassified School Survival Guide. Ya en su siguiente etapa, incursionó en YouTube y en la poesía sobre la salud mental, por lo que su reciente aparición viral reabrió el debate sobre su bienestar y dificultades actuales.

El contraste de Tylor Chase generó conmoción en redes sociales

Las autoridades de Riverside confirmaron su situación y el oficial Ryan Railsback de la policía declaró al Daily Mail: “No sabemos cuánto tiempo ha estado sin hogar. Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales”. El Equipo de Participación de Seguridad Pública lo contacta semanalmente y le ofrecen recursos, incluida asistencia con opciones de refugio temporal. El actor, sin embargo, rechazó estas ofertas, según reveló Railsback a TMZ, y no es buscado por ningún delito.

“Tylor necesita atención médica, no dinero”

La situación se complejizó con las declaraciones de su madre, ya que ella reveló que Tylor lucha contra el trastorno bipolar hace años y rechaza el tratamiento profesional, lo que le genera inestabilidad. Si bien hubo una campaña de GoFundMe, su madre solicitó cerrarla. “Tylor necesita atención médica, no dinero”, afirmó. Explicó que “el dinero no le serviría de nada, [ya] le he comprado varios teléfonos pero los pierde en uno o dos días y no puede administrarse solo el dinero para sus medicamentos”. Además, “él elige las drogas y necesita ayuda médica”, por lo que el dinero solo “podría perjudicarlo”.

Varias personas se cruzaron a Tylor Chase y le hicieron donaciones

Sin embargo, Tylor Chase desmintió la percepción de indigencia al Daily Mail. “En realidad no es así, tengo amigos y familia. Vivo por aquí cerca. Mi madre está aquí. Tengo mucha gente buena que me ayuda”, aseguró. También explicó que su vida actual “no está nada mal”, ya que cuenta con “familia, amigos y el programa de asistencia para la vivienda”. Describió su entorno como “bastante tranquilo” y “un verdadero privilegio”, y atribuyó el apoyo a “caridad generosa” y gracia familiar.

El actor mencionó planes de mudarse a Georgia con su padre para ingresar a un programa de asistencia para la vivienda. ‘No soy una persona sin hogar activa en este momento, estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi padre dentro de poco. Tengo todo lo necesario para quedarme allí, espero tener una habitación... Probablemente, un programa de asistencia para la vivienda en Georgia, lo más probable”.

Finalmente, Shaun Weiss, otro exactor infantil de The Mighty Ducks con experiencia en superación de adicciones, se ofreció a ayudar a Chase. En un video del 22 de diciembre, Weiss reveló: “Me comuniqué con algunos amigos míos y tenemos una cama para él en un centro de desintoxicación y tenemos un lugar donde puede ir y recibir tratamiento a largo plazo”. Weiss busca localizarlo para “conseguirle ayuda a tiempo para las fiestas”.