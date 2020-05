El gran premio de la cocina: Luis se quebró al contar su infancia en la villa

Luis, uno de los participantes de El gran premio de la cocina, contó su dura historia de vida y movilizó a todos. Fuente: LA NACION

El participante más simpático y gracioso de esta séptima temporada del programa éxito en esta cuarentena, El gran premio de la cocina, emocionó a todos cuando contó su dura historia de vida en una íntima charla con la conductora Carina Zampini .

"Mis padres eran paraguayos y nací en una villa miseria. Tengo tres hermanos. De mi hermana Graciela heredé esta pasión por la cocina", detalló Luis Santa Cruz ya algo emocionado. El participante que sorprende con sos habilidades culinarias es también arquitecto. "Vivo de arquitectura y de mi camión de comidas. Cocinar para la gente que amo es mi pasión. Diseñar también es mi pasión", agregó.

Pero nacer en una villa no fue, para Luis, uno de sus problemas más difíciles. "Mi papa quería que yo sea músico porque decía que el músico nunca iba se iba a cagar de hambre en la vida. Me puso un profesor de guitarra, yo jugaba al fútbol. Un día no lo banqué mas y le dije que deje de venir. Esa tarde mi papá me dio con todo. Mi viejo me pegaba, fue muy heavy, yo era muy rebelde", detalló el participante.

Aún así, Luis cuenta emocionado que luego de varios años, perdonó a su padre. "Lo amo. Él nos sacó de la villa y nos dio educación que eso no es poco", agregó.

Por su parte también habló de su mamá y de cómo su muerte impactó en su vida. "Mamá se la jugó siempre por mí. Antes de morirse me dijo que no había sido feliz y eso me rompió el corazón", sostuvo emocionado y agregó: "Haber vivido y no haber sido feliz no es haber vivido".

"A partir de esa confesión me propuse cambiar de vida y lo logré. Yo hoy soy feliz con todas las pequeñas cosas. Soy feliz con la gente, que me dice cosas hermosas desde que estoy en este programa. Que hoy la gente se ría conmigo, con la coyuntura especial que estamos viviendo, me hace muy feliz", finalizó Luis con lágrimas en sus ojos.