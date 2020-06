Matías tuvo una jornada difícil y su segundo plato no salió, ni cerca, a lo que esperaba. Fuente: LA NACION

El programa El gran premio de la cocina suma cada día más adeptos. El concurso está muy cerca de terminar y las definiciones, ritmos y estrés, aceleran a máxima velocidad.

Este lunes fue clave para el concurso porque sucedió la final del cuadrangular que tenía como participantes a Érica , Alfredo , Luis y Matías , alias Tute . Los cuatro se disputaron pasar a la última etapa del programa en donde sólo dos podrán competir por El gran premio .

Los nervios se podían ver y no fue una buena jornada para Matías, quien comenzó el programa como uno de los preferidos y punteros, pero luego el desarrollo fue difícil.

Desprolija, con poco queso y cruda, esta fue la pizza que el jurado se negó a probar. Fuente: LA NACION

Su segundo plato, dos pizzas de distintos sabores, fue catastrófico. "Me olvidé por completo, no sé lo que me pasó, las puse muy tarde en el horno", sostuvo Tute cuando recibió las descalificaciones del jurado.

Matías en realidad presentó sólo una pizza dividida en dos porque la otra estaba aún más cruda y el jurado en esta instancia del certamen, hay errores que ya no deja pasar. Por eso, se negaron a probarla.

Por su parte, Alfredo, competidor y finalista de El gran premio, tampoco brilló con sus pizzas. Estaban algo crudas y con el queso frío. "La verdad es que era muy simple la consigna, una pena que no hayan estado a la altura", sostuvo el parrillero Christian Petersen .