Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 21 y 22 de febrero

Con la llegada del fin de semana, muchos buscan qué ver para relajarse y disfrutar de un buen rato frente a la pantalla. Si sos de los que no puede decidirse entre la amplia oferta que ofrece Netflix, este es el ranking de las películas y series más vistas en Argentina para este sábado 20 y domingo 21 de febrero. Preparate para conocer los títulos que no podés perderte y organizá tu maratón de cine sin salir de casa.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro, segunda temporada (2026)

Acción/Crimen. Las internas de La Quebrada deben sobrevivir a una nueva directora y a una nueva banda encabezada por una prisionera violenta. Por una traición, la Borges enfrenta un dilema. Duración: ocho episodios. Ver En el barro, segunda temporada.

En el barro 2, tráiler

2. Niños de plomo (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo, y se juega su carrera y la vida para salvarlos. Duración: seis episodios. Ver Niños de plomo.

Niños de plomo, tráiler

3. Bridgerton 4, parte 1 (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... Hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: cuatro episodios. Ver Bridgerton 4, parte 1.

Bridgerton 4, tráiler

4. Unfamiliar (2026)

Acción/Drama. El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad. Duración: seis episodios. Ver Unfamiliar.

Unfamiliar, tráiler

5. Salvador (2026)

Crimen/Drama. Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas. Duración: ocho episodios. Ver Salvador.

Salvador, tráiler

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. La celda de los milagros (2025)

Drama. Un padre ejemplar es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Mientras él lucha tras las rejas para demostrar su inocencia, su hija se queda sola y tendrá que valerse por sí misma para sobrevivir. Duración: 1 h 41 min. Ver La celda de los milagros.

La celda de los milagros, tráiler

2. El mundo temblará (2025)

Basada en hechos reales/Drama. La impactante historia real de Michał Podchlebnik y Solomon Weiner, dos prisioneros que se convirtieron en los primeros en escapar del campo de exterminio de Chełmno en enero de 1942. De los más de 320.000 judíos enviados a Chełmno, solo sobrevivieron cuatro: dos de ellos fueron Weiner y Podchlebnik, que lo arriesgaron todo para sacar a la luz la verdad. Situado cerca de Łódź, Chełmno fue uno de los seis campos de exterminio creados exclusivamente para el asesinato en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Duración: 1 h 49 min. Ver El mundo temblará.

El mundo temblará, tráiler

3. El Exorcista: creyentes (2023)

Terror. Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding crio solo a su hija Ángela. Pero cuando Ángela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Victor a confrontar el mal y, en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que presenció algo así antes: Chris MacNeil. Duración: 1 h 51 min. Ver El Exorcista: creyentes.

El exorcista: creyentes, tráiler

4. Furia de titanes 2 (2012)

Aventura/Acción. Con la ayuda de la reina Andrómeda, Hefesto y el hijo de Poseidón, Perseo emprende la misión de rescatar a Zeus del inframundo, derrotar a los Titanes y salvar a la humanidad. Duración: 1 h 39 min. Ver Furia de titanes 2.

Furia de Titanes 2, tráiler

5. Cómo ser soltera (2016)

Comedia/Romance. Tras terminar la universidad, Alice decide que necesita un cambio y se aleja de su novio de siempre, Josh. Llega a Nueva York y su nueva compañera de trabajo, Robin, le muestra los secretos que la ciudad que nunca duerme esconde para aprender a disfrutar de la soltería de la manera más salvaje posible. Duración: 1 h 49 min. Ver Cómo ser soltera.