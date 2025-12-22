El incómodo momento que vivió Carina Zampini con una fanática y su gaseosa en la puerta de Luzu

Carina Zampini es una de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo, en especial por su carisma destacable delante de cámara. Sin embargo, en un reciente video que se volvió viral en las redes sociales se vio un gesto de la actriz para con una fan que causó confusión.

Cuando los famosos acuden a eventos multitudinarios o caminan por la calle, suelen cruzarse con fans que les piden fotos o un autógrafo. Esto es lo que le pasó a Zampini a la salida de los estudios de Luzu TV tras emitir La Novela. Mientras en la puerta se agolparon algunos seguidores, la actriz salió apurada y se chocó con una de las mujeres que esperaba ansiosa su aparición.

Una fan frenó a Carina Zampini para tomarse una foto y la actriz se chocó con ella y perdió su botella de gaseosa (Fuente: Captura X)

Debido a que Zampini no la vio y no interpretó que la mujer le pedía una foto, la chocó y, a causa de ello, se le cayó la botella de gaseosa que tenía entre manos. De inmediato, la admiradora se agachó para agarrarla, pero debido al gas (producto de la agitación), la actriz no podía abrirla. Esto provocó en ella una respuesta de enojo que dejó a todos atónitos.

“No, ¿y ahora qué hago? Lo abro y me empapo”, soltó Zampini con tono irónico. “No la tomes”, se escuchó de fondo, mientras que la joven que la esperaba para sacarse la foto no cumplió su cometido y le pidió disculpas a la actriz. “Perdón, perdón”, soltó. Acto seguido, la ahora streamer se fue con la botella y dijo: “Te la dejo”.

La fan se disculpó con Zampini por haberla chocado y ella le reclamó que ahora no podría beber la gaseosa (Fuente: Captura X)

El acto de Zampini despertó en las redes sociales una ola de mensajes de rechazo, ya que muchos esperaron que tuviera un tono más amable con la fan y que al menos se hubiera sacado la foto. Pero eso no sucedió y escapó de la escena.

Carina Zampini se llevó la gaseosa agitada y le reclamó a la fan por el choque (Fuente: Captura X)

“Mínimo saludá a la gente que te fue a ver. Después se quejan de que hacen tele y no los ve nadie”; “Diciembre pone a todos melancólicos o de mal humor. Típico”; “Bueno che, fue un accidente, tampoco sos Madonna”; “Ni siquiera se sacó una foto, qué mal” y “Mala onda”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X al ver el video que dura poco más de 40 segundos.

Reacción de los usuarios ante el gesto de Zampini (Fuente: X)

Ese clip se volvió tendencia en la red social antes mencionada y acumuló centenares de comentarios. Más allá de que algunos la señalaron, otros también salieron en su defensa y remarcaron que ella tiene paciencia siempre con los admiradores y que esto no debe afectar a su imagen.

Pese a que se viralizó el contenido y su gesto llamativo, la actriz no emitió palabra alguna respecto a este episodio fugaz. No obstante, esto llamó la atención de quienes la siguen por La Novela y aquellos que le guardan afecto por su protagonización histórica en Dulce Amor, la tira diaria de Telefe que se emitió hace más de 10 años en la pantalla.

Cabe recordar que la semana pasada Carina Zampini también estuvo en el foco mediático, esta vez por el cierre del ciclo que conduce a través de Luzu. Después de un brindis con todos sus compañeros, quedó la puerta abierta a si continuará el año próximo o solo hará un especial de verano como suele preparar Nicolás Occhiato desde Pinamar.