La amistad menos pensada entre Johnny Depp y Eric Dane y un gesto que conmovió al mundo

La muerte de Eric Dane generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El actor de Grey’s Anatomy y Euphoria falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años, solo diez meses después de revelar que fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).“Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, expresó su familia a través de un comunicado que compartió la revista People. A lo largo del último año recibió mucho apoyo de colegas y amigos, incluido Johnny Depp, quien habría tenido un gran gesto con él para ayudarlo a atravesar la dura enfermedad.

Eric Dane murió el 19 de febrero a los 53 años Captura de video/ ABC

Si bien Depp y Dane nunca trabajaron juntos, cruzaron caminos gracias a amigos en común y formaron un sólido vínculo, algo que muchas personas desconocían hasta este momento. De hecho, su amistad era tan importante para el protagonista de Piratas del Caribe que, según reveló Page Six, tras el diagnóstico, lo invitó a vivir a una de sus casas de Los Ángeles con un “acuerdo de pago a voluntad”.

“Eric tenía una preocupación menos. Vivía prácticamente sin pagar alquiler en una de las casas que Johnny tiene sobre Sunset Strip. Le dijo a Eric que pagara lo que pudiera —o no pudiera— de alquiler", sostuvo una fuente. Asimismo, enfatizó que Johnny Depp “quería hacer todo lo posible para aliviar la carga financiera” de su amigo, si se tiene en cuenta lo costosos que son los tratamientos médicos.

Según Page Six, tras conocer el diagnóstico, Johnny Depp invitó a Eric Dane a vivir en una de sus casas de Los Ángeles Alberto Pezzali - Invision

Fue el 10 de abril de 2025, cuando el actor de Euphoria reveló durante una entrevista con Good Morning America que tenía ELA. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le dijo a la periodista Diane Sawyer. “Comencé a sentir cierta debilidad en la mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”, contó. Tras nueve meses de consultas médicas, recibió el diagnóstico.

Durante los meses siguientes, se ocupó personalmente de concientizar sobre su enfermedad. Si bien sus apariciones públicas disminuyeron significativamente, se mantuvo activo en todo lo que pudo y en diciembre anunció que en 2026 lanzaría sus memorias bajo el título Book of Days. A Memoir in Moments, en la que se repasarían los hitos más significativos de su vida, desde el nacimiento de sus dos hijas, Billie y Georgia, fruto de su relación con su esposa Rebecca Gayheart, cómo logró superar su adicción al alcohol y el día en que se enteró que tenía ELA.

En abril de 2025, el actor de Grey's Anatomy y Euphoria reveló que le diagnosticaron ELA Captura de pantalla

Lo que nadie se imaginó fue que Dane moriría diez meses después de que su enfermedad se hiciera pública. Luego de que se conociera la triste noticia de su partida, sus fanáticos se despidieron con mensajes y videos de sus escenas más recordadas de Grey’s Anatomy. Asimismo, varios de sus colegas, entre ellos Patrick Dempsey, Ashton Kutcher, Nina Dobrev, Martin Lawrence, Kim Raver, Kevin McKidd, James Pickens Jr., Alyssa Milano y John Stamos, le dijeron adiós con emotivos mensajes en las redes sociales.