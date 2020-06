Esta tarde será la esperada final de El gran premio de la cocina, quienes son los participantes que se enfrentarán en el término de la séptima temporada

La séptima temporada de El gran premio de la cocina llegará a su fin esta tarde. Se trata de la recta final de una nueva etapa del reality show que supo conquistar a todo el país a pesar de las difíciles circunstancias en las que se llevó adelante por la pandemia de coronavirus. Así, esta tarde, a las 16.30 y por la pantalla de eltrece , Matías y Alfredo se enfrentarán en una nueva final para conocer al séptimo ganador del exitoso ciclo.

Quién es Alfredo Uboldi

Alfredo Uboldi tiene 39 años y vive en Colastiné, en la provincia de Santa Fe, junto a su esposa y dos hijos. Cocinero por pasión y por profesión, Alfredo llega a la final después de décadas trabajando en el rubro. Según contó en una entrevista con Aire de Santa Fe , vive en esa provincia desde en año 2000, ya que si bien es oriundo de Entre Ríos, se mudó a la provincia vecina para estudiar. En 2013, además, comenzó su emprendimiento gastronómico propio llamado Yucca.

Quién es Matías "Tute" López

Matías, apodado "Tute", es un cocinero oriundo de Lanús. A lo largo del ciclo contó algunos detalles de su vida, y se mostró como una persona sensible y sencilla, además de ser un gran fanático de la gastronomía. Incluso, en determinado momento del programa, se llegó a emocionar en vivo al recordar prejuicios que tuvo que superar, y al repasar cómo su gran amigo "Lele" lo ayudó a cumplir su sueño. "Me costó mucho la gastronomía porque la gente cuando ve a alguien feo y gordo, lo subestima. Me ha pasado a mí. Uno se vuelve una cascara. Me hago el duro, un poco lo soy", apuntó.

Además, se refirió a sus amistades y relató: "Soy amiguero. Mis amigos son importantes y tengo muchos. Un gran amigo mío falleció hace dos años y está siempre conmigo acá. El gordo Lele era cocinero como yo". Sobre su amigo, añadió: "Lo extraño todos los días de mi vida. Era gordo como yo. Nos conocimos hablando de gastronomía, papas fritas y milanesas. Estábamos todas las noches juntos", dijo visiblemente emocionado.