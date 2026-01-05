LA NACION

Critics’ Choice Awards: de Ariana Grande a Jessica Biel, los mejores looks de la alfombra roja

Las estrellas de Hollywood se vistieron de gala para la exclusiva ceremonia que premia a las mejores actuaciones, producciones del cine y la televisión

La actriz y cantante Ariana Grande, una de las nominadas de la noche, eligió el rosa para la ocasión
Con la edición número 31 de los Critics’ Choice Awards comenzó la temporada de premios de la industria del entretenimiento y la vidriera más destacada para los diseñadores y los amantes de la moda. Ariana Grande, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en Wicked: Por siempre, volvió al rosa con un diseño de Alberta Ferretti que se destacó por su voluminosa capa de tul con lunares blancos y sus detalles de pedrería plateada
Capas, transparencias y mucho dorado. Jessica Biel, nominada por su rol protagónico en la serie de Prime Video La mejor hermana, eligió un diseño de Lanvin para la ocasión. Completó con el pelo recogido y un maquillaje suave
Chase Infiniti desplegó toda su elegancia sobre la alfombra roja con un vestido amarillo de Louis Vuitton. La actriz nominada en el rubro mejor actriz protagónica por su papel en Una batalla tras otra lució un top escultural y una falda con corte sirena
Con la esperanza de alzarse con el premio a mejor actor en una serie de drama por su papel en Andor, el mexicano Diego Luna apareció en escena enfundado en un traje en verde oliva sin solapas y una remera a tono con cuello tortuga
Más delicada y etérea, la nominada a mejor actriz de reparto por la serie de Netflix Nobody Wants This Justine Lupe posó con un vestido en verde agua de escote al cuello con lazo, mangas cortas y falda plisada
La actriz Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra, cruzó la alfombra roja con un look disruptivo que dio de qué hablar: un conjunto de Saint Laurent que combinó un traje en color café, camisa blanca, corbata, unas eternas botas negras y una estola de plumas
Adam Brody, nominado a mejor actor en serie de comedia por Nobody Wants This, se animó a combinar un traje gris a rayas con una corbata azul y roja y una camisa color maíz. De su brazo, la también actriz Leighton Meester optó por el lila en un vestido strapless de Carolina Herrera
El presentador Jimmy Kimmel y Molly McNearney dejaron en claro que menos es más: lucieron impecables él con un esmoquin y ella con un vestido strapless brillante en color manteca con sandalias a tono y un sobre burdeos
