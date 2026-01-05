Critics’ Choice Awards: de Ariana Grande a Jessica Biel, los mejores looks de la alfombra roja

Con la edición número 31 de los Critics’ Choice Awards comenzó la temporada de premios de la industria del entretenimiento y la vidriera más destacada para los diseñadores y los amantes de la moda. Ariana Grande, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en Wicked: Por siempre, volvió al rosa con un diseño de Alberta Ferretti que se destacó por su voluminosa capa de tul con lunares blancos y sus detalles de pedrería plateada

CHRIS DELMAS - AFP