Mientras probaba un corderito salteño, el parrillero Christian Petersen recibió un comentario desafortunado.

El gran premio de la cocina va por su séptima temporada. Esta vez con el regreso de antiguos participantes que buscan su revancha en el exitoso programa de eltrece distribuidos en dos grandes equipos: el verde y el rojo. Estos bandos deberán competir durante los casi cuatro meses que dura el programa para ver quién se lleva el ansiado premio.

El jurado, que es el mismo que en la temporada anterior, mantienen sus momentos picantes y graciosos entre ellos y también con varios de los concursantes a la hora de calificar sus platos.

En esas degustaciones, los cruces, chistes y debates son inevitables. En este caso, cuando el Christian Petersen probaba el corderito salteño del equipo rojo, Mauro, el "Tano", del equipo verde, tuvo una salida que casi le cuesta puntos.

Mauro se rió de Petersen y soltó un comentario que Zampini no dejó pasar. Fuente: LA NACION

Es que al comentar el plato que probaba, Petersen sostuvo: "Me gusta porque llegaron a tiempo, con hidalguía a la mesa". A esa afirmación el pastelero Mauricio Asta , comentó: "¿Hidalqué?", y todos en el piso rieron.

"Esa palabra existe. La conozco y está en el diccionario, no como otras palabras que Petersen dice y no existen", agregó jocosa la conductora Carina Zampini . "Me parece una palabra muy refinada", indicó Asta y Zampini retrucó: "Petersen es elegante, entre otras cosas".

En ese momento, el participante italiano que aguardaba por la degustación de su plato, dijo bajito: "Parece que no, pero es culto". El comentario no pasó de largo y la conductora le repreguntó por qué había dicho eso. "No, no, yo solo dije que era muy culto", respondió "el Tano" con un tono tímido pero a la vez provocador.

Si bien Petersen podría habérselo tomado como un insulto, con mucha simpatía se rió de la situación y continuó con la devolución.