Ernestina Pais se cruzó con Ceferino Reato y, por lo bajo, le lanzó un gravísimo insulto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 09:38

Ernestina Pais y Ceferino Reato tuvieron una encendida discusión en la emisión del miércoles de Intratables . Tal como suele darse en el programa de debate político de América , se estaba tratando un tema candente, que tenía que ver con las clases virtuales en medio de la pandemia de coronavirus .

Suele ocurrir que Pais y Reato se encuentran en veredas opuestas en casi todos los debates del programa y esa noche no fue la excepción. En diálogo con el profesor y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires , Gustavo Zorzoli , el entrevistado le dijo a Pais que, por la complejidad de los temas que él enseña, ella no podría explicarle a sus hijos las ecuaciones integrales o derivadas de la clase de matemática. " Si supiera matemática no sería kirchnerista ", sumó Reato. Los kirchneristas no saben matemática".

Zorzoli celebró la ocurrencia, situación que molestó mucho a la periodista y dejó una altísima tensión en el estudio. Minutos más tarde, cuando se refirieron a la delicada situación que se vive en el barrio 31 por la dificultad de evitar el contagio de covid-19 , Reato sostuvo que la mejor opción para continuar con la escolarización de esos niños es que vuelvan a la escuela. "Los chicos van a la escuela municipal de Juncal y Esmeralda", aseguró Reato y dio pie a una feroz discusión con su colega.

"¿En serio van ahí, vos fuiste alguna vez?", retrucó Pais "Si, sé que van ahí. Entonces si vos tenés la escuela a tres cuadras, ¿le vas a pedir a los chicos que esperen el aula virtual? No, lo llevás ahí. Van a ir encantados a esa escuela que es magnífica", sostuvo. Ella, por su lado, agregó: "¿Les vas a preguntar si son k, peronistas o qué son? A continuación, enfurecida, la periodista se cruzó de brazos y le dijo "forr.." a su compañero.

El insutlo de Ernestina Pais a Ceferino Reato en Intratables 01:01

Video