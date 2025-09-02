Quién es Jimena Heredia, la exmodelo que estaría de novia con Roberto Pettinato
El conductor sorprendió al confirmar su relación; el anuncio generó un gran revuelo mediático y diversas reacciones entre sus seguidores
El reconocido conductor Roberto Pettinato sorprendió al confirmar su noviazgo con Jimena Heredia, una exmodelo, a través de una publicación en Instagram. La confirmación llegó con una foto publicada en la cuenta del conductor, acompañada de un mensaje que alude a Luis Alberto Spinetta.
¿Quién es la nueva pareja de Roberto Pettinato?
Jimena Heredia es una exmodelo que desarrolló su carrera en los años 90 y principios de los 2000. En LAM, Matilda Blanco mencionó que conocía a la mujer en cuestión. “Ella fue modelo en los 90 y en la primera parte de los años 2000. Es muy linda. Después se fue a trabajar a México” mencionó.
Pettinato compartió en su cuenta de Instagram fotografías junto a la exmodelo, para dar conocer su vínculo que comenzó hace algunas semanas. En una de sus publicaciones, escribió: “Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”, acompañada de un gif de ambos. Los seguidores de la exmodelo y del humorista expresaron opiniones de apoyo y cariño en la sección de comentarios, con mensajes como: “Bellos”; “Los mejor siempre”; “Me encanta” y “Preciosos”.
En otra publicación de Instagram, donde se ve a la pareja, el humorista escribió: “Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele). Gracias [Luis Alberto] Spinetta”. En la imagen, se observa a Heredia con una boina beige y anteojos, mientras que detrás de ellos se aprecia un cuadro de Eva Duarte de Perón, como un mensaje claro de su posicionamiento. La noticia fue explayada por el equipo de LAM (América TV), quienes informaron sobre la identidad de Heredia y cómo habría nacido la relación con el ex saxofonista de Sumo.
La historia de amor entre Roberto Pettinato y Jimena Heredia
Según información revelada en el programa LAM (América TV), Heredia y Pettinato se conocieron en un evento. “Ella se lo encaró. Él aceptó ir a tomar algo y desde ese día no se separaron nunca”, explicaron en el programa. El propio Pettinato confirmó que se encuentra “feliz” y “muy contento” con su nueva pareja. El conductor publicó en sus redes sociales una foto íntima y expuso el tierno momento que vive junto a Jimena Heredia.
Las acusaciones de acoso contra Roberto Pettinato
El anuncio del noviazgo provocó diversas reacciones en redes sociales. Los seguidores de ambos expresaron opiniones de apoyo y cariño. Sin embargo, el romance también desató polémica debido a las acusaciones de acoso que recibió Pettinato en 2024 por parte de varias figuras del espectáculo. Este nuevo vínculo amoroso de Roberto Pettinato se da luego de su matrimonio con Karina El Azem, que tuvo lugar entre 2007 y 2013 y que, fruto de esa relación, nacieron Lorenzo y Esmeralda.
En 2024, personalidades como Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi acusaron a Roberto Pettinato de acoso. En ese momento, el conductor afirmó haberse comunicado con las denunciantes para pedir disculpas. “Las que las llamé saben que las llamé y tampoco lo dicen… ¡No pego una, ni llamándote!”, justificó.
