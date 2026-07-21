El guiño de Zoe Saldaña a la Argentina tras las polémicas acusaciones de racismo de otras celebridades

La final del Mundial 2026 no solo paralizó al fútbol, sino que, al disputarse en Estados Unidos, concentró la atención de las máximas figuras de Hollywood. Sin embargo, el ambiente festivo se vio sacudido por una polémica inesperada cuando Samuel L. Jackson lanzó una acusación de racismo hacia los argentinos, lo que desató una oleada de opiniones divididas en redes sociales. Ante el revuelo ocasionado, quien no se quedó callada fue Zoe Saldaña.

La inesperada publicación de Samuel L. Jackson contra los argentinos Captura Instagram (@samuelljackson)

La actriz de raíces latinas decidió intervenir públicamente para poner paños fríos y salir en defensa del pueblo argentino. Es que, mediante su perfil de X, le puso ‘Me gusta’ a una publicación que explicaba y defendía al país frente a las duras acusaciones de su colega.

“No sé si alguien ya lo mencionó, pero Zoe Saldaña le dio like a una publicación donde defienden y explican los verdaderos motivos de la campaña de odio contra Argentina. UNA REINA”, celebró la usuaria @bemkue en X, quien además adjuntó la captura que daba cuenta de aquello.

Zoe Saldaña y el "Me gusta" que alegró a los argentinos (Foto: Captura X/@bemkue)

Con este gesto, la estrella de Avatar y Guardianes de la Galaxia se ganó el aplauso masivo de los usuarios argentinos, quienes destacaron su empatía hacia la cultura sudamericana.

Pero el cariño entre la actriz y el público argentino no es nuevo. Además de ser una fanática declarada del mate, Saldaña protagonizó un momento inolvidable durante la entrega de los Premios Oscar de 2025 que desató una ola de memes en el país. Al ganar su estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, concluyó su emotivo discurso dedicándole el galardón a su abuela con una frase eufórica: “¡Esto es para ella: ¡Argentina Cesse!”.

El emotivo discurso de Zoe Saldaña en los Oscar

En cuestión de minutos, las redes explotaron creyendo que la actriz tenía raíces en el país. Sin embargo, todo se trató de un divertido malentendido: su abuela materna, de origen dominicano, se llamaba literalmente Dolores Argentina Cesse.