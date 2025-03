El origen latino de los padres de Zoe Saldaña y su discurso al ganar el Oscar: “Soy una hija orgullosa de inmigrantes”

Zoe Saldaña hizo historia en los premios Oscar: se convirtió en la primera actriz de origen dominicano en recibir este galardón. Emocionada, alzó la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez y pronunció un discurso en el que resaltó sus raíces latinas. “Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras”, expresó desde el escenario.

Zoe Saldaña y su emotivo discurso de orgullo latino en los Oscar 2025

Tras recibir el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en el narco musical Emilia Pérez, Saldaña brindó un emotivo discurso, en el que agradeció a su familia y resaltó el sacrificio de sus antepasados inmigrantes. “Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes, con sueños, dignidad y manos trabajadoras”, destacó la actriz, visiblemente conmovida.

El emotivo discurso de Zoe Saldaña en los Oscar

La intérprete de 46 años dedicó la estatuilla a su madre, a su padre, a sus hermanas y especialmente a su abuela, Argentina Cesse, quien dejó República Dominicana a comienzos de la década de 1960 y se mudó a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. “Si estuviera aquí, estaría encantada... ¡Esto es para mi abuela!”, exclamó.

Saldaña también destacó la creciente importancia de la representación latina en Hollywood: “Soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un Oscar. Y sé que no seré la última”.

Rita, su personaje en Emilia Pérez, le permitió cantar y hablar español en la pantalla grande, algo que, según sus propias palabras, hubiera llenado de orgullo a su abuela.

La actriz le agradeció a la Academia de Hollywood “por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita”, así como también al director del filme, Jacques Audiard, “por contar esta historia” en la que las mujeres latinas tienen un rol central.

Zoe Saldaña en los Premios Oscar 2025 Jae C. Hong - Invision

El origen latinoamericano de Zoe Saldaña

Zoe Yadira Saldaña Nazario nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, en el seno de una familia con profundas raíces latinas. Su padre, Aridio Saldaña, era dominicano y llegó a Estados Unidos cuando era pequeño, mientras que su madre, Asalia Nazario, es puertorriqueña.

La actriz creció en Queens, Nueva York, junto a sus hermanas Mariel y Cisely, pero su vida cambió drásticamente cuando tenía nueve años. La muerte de su padre en un accidente automovilístico llevó a su madre a tomar la decisión de enviarlas a República Dominicana por un tiempo, donde fueron criadas por su familia paterna, según Listín Diario.

En la isla, Zoe se formó en danza, una habilidad que al regresar a Estados Unidos le serviría en su carrera cinematográfica.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Karla Sofía Gascón, izquierda, y Zoe Saldaña en una escena de "Emilia Pérez" PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA - Netflix

La trayectoria de Zoe Saldaña en Hollywood

Saldaña construyó una carrera sólida y versátil en la industria cinematográfica de Estados Unidos, con papeles en franquicias de gran éxito. Es la única actriz que protagonizó cuatro películas que superaron los 2000 millones de dólares en taquilla: Avatar, Avatar: The Way of Water, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

A pesar de su participación en estas producciones, el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas recién le llegó por Emilia Pérez. La película, dirigida por Jacques Audiard, lideró las nominaciones con 13 candidaturas. Su papel como Rita Mora Castro le permitió brillar y recibir su primer Oscar.

Además de este galardón, Saldaña ganó gracias a su interpretación el Globo de Oro, el BAFTA, el Critics Choice y el premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards).