escuchar

El 31 de octubre se cumplirán dos meses de la muerte de Silvina Luna, un hecho que provocó una profunda conmoción en el medio. Aníbal Lotocki quedó en el ojo de la tormenta, puesto que fue el médico que la operó y le inyectó metacrilato, lo cual le produjo graves consecuencias a la modelo y posteriormente el desenlace fatal. Justamente el miércoles, la Cámara del Crimen ordenó la inmediata detención del cirujano en la causa por la muerte de Rodolfo Zárate, un expaciente que perdió la vida en 2021 tras una intervención quirúrgica.

Pero, momentos antes de que Lotocki se entregara en una dependencia de la Policía Federal en la ciudad de La Plata, quien se pronunció al respecto fue Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna.

En diálogo con Intrusos (América), se refirió a la detención de Lotocki, opinó de la causa de Zárate y lo relacionó con el caso de la ex Gran Hermano. En un momento de la entrevista, hizo mención a Ezequiel Luna, el hermano de la modelo y quien estuvo a su lado hasta el último día.

Al escucharlo, Karina Iavícoli le preguntó cómo atraviesa estos momentos Ezequiel y Burlando entonces compartió el importante proyecto en el que trabaja para honrar la memoria de Silvina. “Ezequiel es un chico bárbaro, realmente un diferente, como lo era Silvina. Son esas personalidades que cuando te sentás a compartir algo te dan ganas que se queden”, sostuvo e indicó que se comunicó recientemente con él.

“Está haciendo trámites que tienen que ver con lo que pasó; los trámites más feos que ustedes se puedan imaginar, o los que uno jamás piensa que va a hacer por alguien querido y tan joven”, expresó el letrado.

Sin embargo, aseguró que el joven “está entusiasmado con algunos temas” que tienen que ver con los proyectos de Silvina: “Cada vez que habla de eso, realmente deja a un lado algo de la angustia y piensa en proyectos que quería su hermana, que tienen que ver con lo espiritual, con formalizar la historia de vida de ella en un relato fílmico, serio. Está con muchas reuniones”.

En este sentido, Burlando amplió: “Yo le traslado a él absolutamente todo lo que tiene que ver con las inquietudes, porque me llaman primero a mí”. Asimismo, dijo que Ezequiel “está bien” y encarando con “mucha seriedad y entusiasmo” el proyecto de su hermana. “Es el entusiasmo que tenía Silvina antes de dejarnos; estaba realmente buscando causas, datos, información de lo que había pasado”.

Según contó Fernando Burlando, Ezequiel Luna está llevando adelante el proyecto audiovisual en el que estaba trabajando su hermana antes de morir Archivo

En cuanto a lo que se sabe sobre este proyecto audiovisual, en septiembre, pocos días después de la muerte de Silvina, Burlando contó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), que la modelo trabajaba en un proyecto para que su historia no quedara inconclusa. “En los últimos días, me retaba y me decía ‘mira que necesitamos la causa por que vamos a hacer la serie’”, reveló el abogado,

Además, comentó que el día antes de llevarla al Panteón de Actores, del cementerio de la Chacarita, se puso a chequear los mensajes y audios de Silvina y que los últimos estaban relacionados con cómo estaban con la información y cuáles eran los pasos a seguir para reunir todo el material para poder hacer una serie sobre la causa de Aníbal Lotocki.

Al ser consultado sobre las posibilidades de que efectivamente el producto audiovisual se llevara a cabo, él dijo que Ezequiel quiere cumplir con “todos los deseos, los designios, los proyectos de su hermana”. Según lo que declaró entonces en las últimas horas, el proyecto audiovisual efectivamente estaría en marcha.